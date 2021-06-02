Что можно и категорически нельзя делать 2 июня в день Тимофея Грядочника

В среду, 2 июня — день любви и милосердия. Луна переместилась из созвездия Водолея в Рыбы, поэтому лучше не начинать никаких новых проектов и не делать серьезных финансовых вложений и покупок.

В то же время, 22-е лунные сутки — это время, когда решение всех важных дел, рабочих и бытовых проблем лучше отложить на потом и провести время с близкими. День очень благоприятен для свиданий и семейных праздников. Однако следует помнить, что сегодня может обостриться чувствительность людей к словам и ссоры могут возникать на пустом месте. Постарайтесь никого не обидеть неловкой шуткой и сами не поддавайтесь на провокации.

В народе 2 июня называли Фалалеев день — в честь почитаемого в этот день православной церковью мученика Фалалея Эгейского, жившего в III веке в Римской Империи и погибшего за христианскую веру в 18-летнем возрасте. На Руси святого со временем прозвали Фалалей ил Тимофей-огуречник или грядочник, потому что в это время крестьяне сажали огурцы и другие овощи.

Что нужно делать 2 июня

Тимофеев день — самое подходящее время для посадки огурцов. Однако делать это в деревнях приято в тайне от любопытных глаз. Причем не только от соседей, но и от домочадцев, которые не участвуют в огородных работах. В народе до сих пор верят, что если кто-то посмотрит на грядку с недобрыми мыслями, урожай будет скудным, а стебли пожелтеют раньше времени.

По лунному календарю день благоприятен для самоанализа и занятий спортом. Вечер лучше провести с близкими людьми, за чтением книги, медитацией или просто прогуляться.

Чего нельзя делать 2 июня

Положение Луны сегодня не располагает к домашним делам, поэтому затевать уборку, а уж тем более ремонт не следует. Астрологи настоятельно не рекомендуют брать деньги в долг или оформлять кредит — слишком велика вероятность, что расплатиться вы не сможете.

В народе же с давних времен верили, что в Тимофеев или Фалалеев день нельзя оставлять своих детей с чужими людьми, поскольку именно в этот день они наиболее уязвимы.

Нельзя также 2 июня никому отдавать детские вещи, из которых вырос малыш — это может негативно повлиять на здоровье, рост и развитие ребенка.

Народные приметы на 2 июня

Если в этот день долго и дружно квакают лягушки, урожай огурцов будет богатым;

Если 2 июня идет дождь, то 3 декабря пойдет снег крупой;

Если первые дни июня дождливые, середина и конец июня будут сухими и солнечными;

Если к этому дню вода в реке спала после паводка и посветлела, начинает хорошо клевать плотва и пескарь.

Сон, приснившийся в ночь на 2 июня, вещий, но только рассказывать его содержание ни в коем случае никому нельзя. Кроме того, толкователи снов утверждают, что если 2 июня присниться пустой стол, значит в ближайшее время кто-то из близких вас сильно разочарует.

Именины сегодня у Александра, Алексея, Владимира, Ивана, Иосифа, Никиты и Тимофея.

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