Почему 2 июня ни в коем случае нельзя просить соседку посидеть с детьми

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Светлана Александрова
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12-е лунные сутки — отличный день для свиданий и семейных праздников. А еще — для посадки огурцов, только делать это нужно в тайне от всех.

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Фото, видео: ТАСС / Смитюк Юрий, globallookpress.com /via www.imago-images.de, /Michael Mährlein, /Fotostand / K. Schmitt, /Viktor Pogontsev, /Ute Grabowsky/photothek.net via, /imagebroker/Bahnmueller

Во вторник, 2 июня — день любви и милосердия. Луна из созвездия Весов сегодня переместится в созвездие Скорпиона. Первая половина дня приходится на 11-е лунные сутки, когда лучше не начинать никаких новых проектов и не делать серьезных финансовых вложений и покупок.

12-е лунные сутки наступят после 16 часов, и в это время решение всех важных дел, рабочих и бытовых проблем лучше отложить на потом и провести время с близкими. Этот вечер очень благоприятен для свиданий и семейных праздников. Однако следует помнить, что Скорпион обостряет чувствительность людей к словам и ссоры могут возникать на пустом месте. Постарайтесь никого не обидеть неловкой шуткой и сами не поддавайтесь на провокации.

В народе 2 июня называли Фалалеев день — в честь почитаемого в этот день православной церковью мученика Фалалея Эгейского, жившего в III веке в Римской Империи и погибшего за христианскую веру в 18-летнем возрасте. На Руси святого со временем прозвали Фалалей-огуречник или Фалалей-грядочник, потому что в это время крестьяне сажали огурцы и другие овощи.

Что нужно делать 2 июня

Фалалеев день — самое подходящее время для посадки огурцов. Однако делать это в деревнях приято в тайне от любопытных глаз. Причем не только от соседей, но и от домочадцев, которые не участвуют в огородных работах. В народе до сих пор верят, что если кто-то посмотрит на грядку с недобрыми мыслями, урожай будет скудным, а стебли пожелтеют раньше времени.

По лунному календарю день благоприятен для самоанализа и занятий спортом. Вечер лучше провести с близкими людьми, за чтением книги, медитацией или просто прогуляться.

Чего нельзя делать 2 июня

Положение Луны сегодня не располагает к домашним делам, поэтому затевать уборку, а уж тем более ремонт не следует. Астрологи настоятельно не рекомендуют брать деньги в долг или оформлять кредит — слишком велика вероятность, что расплатиться вы не сможете.

В народе же с давних времен верили, что в Фалалея нельзя оставлять своих детей с чужими людьми, поскольку именно в этот день они наиболее уязвимы.

Нельзя также 2 июня никому отдавать детские вещи, из которых вырос малыш — это может негативно повлиять на здоровье, рост и развитие ребенка.

Народные приметы на 2 июня

Если в этот день долго и дружно квакают лягушки, урожай огурцов будет богатым.

Если 2 июня идет дождь, то 3 декабря пойдет снег крупой

Если первые дни июня дождливые, середина и конец июня будут сухими и солнечными.

Если к этому дню вода в реке спала после паводка и посветлела, начинает хорошо клевать плотва и пескарь.

Сон, приснившийся в ночь на 2 июня, вещий, но только рассказывать его содержание ни в коем случае никому нельзя. Кроме того, толкователи снов утверждают, что если 2 июня присниться пустой стол, значит в ближайшее время кто-то из близких вас сильно разочарует.

Именины сегодня у Александра, Алексея, Ивана, Иосифа, Никиты и Тимофея.

Ранее 5-t.ru рассказывал, как два лунных затмения, полнолуние и день летнего солнцестояния в июне отразятся на делах и самочувствии землян. 

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Почему 2 июня ни в коем случае нельзя просить соседку посидеть с детьми

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