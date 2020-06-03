Два этажа, панорамные окна и двор: В какой дом с детьми переехала Барановская?

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Карина Бернтгольц
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Бывшая супруга Андрея Аршавина обзавелась собственной недвижимостью в Подмосковье.

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Фото, видео: Instagram @baranovskaya_tv

Известная телеведущая Юлия Барановская переехала в собственный коттедж в Подмосковье вместе с тремя детьми. Свою первую квартиру в Москве бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина купила в 2017 году, а теперь обзавелась недвижимостью и за городом.

Как пишет Teleprogramma.pro, новый дом Барановской довольно роскошный. Двухэтажный особняк имеет большие панорамные окна по всему периметру здания. Внутри помещение преимущественно выполнено в теплых серо-бежевых тонах, преобладает большое количество дерева. С первого на второй этаж ведет белая каменная лестница со стеклянными перилами. Утонченные статуэтки, красивые полки, большие шкафы – все это создает впечатление богатства и отменного вкуса в интерьере хозяйки.

Из окон коттеджа открывается потрясающий вид на двор, в котором дети Барановской играют в футбол, прыгают на батуте и участвуют в прочих активностях. Подписчики остались в восторге от нового особняка звезды и в некоторой степени даже позавидовали ей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юлия Барановская объяснила, кто поддерживает ее в трудную минуту. 

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