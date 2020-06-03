Шанс начать жизнь заново: Василиса Володина о плюсах и минусах предстоящего коридора затмений

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Ниса Мурзанаева
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Известный астролог рассказала, чего ожидать человечеству в период с 5 июня по 5 июля.

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Фото, видео: EPA / CERILO EBRANO, 5-tv.ru

Предстоящий коридор затмений — это время судьбоносных сюрпризов, которые перевернут привычный жизненный уклад с ног на голову. Об этом в интервью 5-tv.ru рассказала астролог и телеведущая Василиса Володина. Этим летом ожидаются три затмения: лунное — 5 июня, солнечное — 21 июня, и еще одно лунное — 5 июля.

По словам Василисы Володиной бояться затмений как чего-то «плохого и гадкого» — не стоит. Нужно просто заранее быть готовым к тому, что в этот период все выйдет из-под вашего контроля, а жизнь перестанет течь в привычном русле.

Василиса Володина утверждает, что во время затмений и в периоды между ними, человек становится эмоционально нестабильным. Его так и подмывает «махнуть шашкой и сделать что-то наперекор», объясняет астролог.

«Если вас очень тянет — учитывайте, что этот шаг может нести за собой сильные последствия в вашей судьбе. Если вы хотите внести какие-то изменения, но они не удавались, то затмение это подходящий момент. Не стоит пытаться выяснять отношения с близкими. Кроме тех случаев, когда в ваших планах разорвать эти отношения», — сказала телеведущая.

По мнению астролога, июнь 2020 года обещает быть очень беспокойным во всех странах. В частности, нестабильность коснется сферы экономики. Василиса Володина считает, что возможны колебания валют, при этом рубль укрепляться не будет. Она уверена — соединение Юпитера и Плутона, которое в этом году обнулило все в мире, кульминирует во второй половине июня.

«Призываю всех в июне к личной, физической осторожности. Потому что на затмениях легко совершить опрометчивые поступки и действовать под влиянием эмоций. Возрастает риск травм и конфликтов. В районе лунных затмений призываю быть сдержанным», — подчеркнула эксперт.

Василиса Володина посоветовала не планировать на вторую половину июня грандиозных начинаний, даже если они выверены до деталей. Скорее всего, процесс выйдет из-под контроля, и все пойдет не по плану.

«Ближайший месяц дает возможность встряхнуться и начать жить совершенно новой жизнью. Только вот эта новая жизнь может быть совсем не такой, как вы мечтали. Отдайтесь потоку, он будет бурным, но зато — желанное обновление», — добавила астролог.

Ранее 5-tv.ru писал, что астролог предупредил об опасностях грядущих летних затмений.

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Шанс начать жизнь заново: Василиса Володина о плюсах и минусах предстояще...

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