Короткий век: Трагические судьбы супермоделей

Жили долго и счастливо — не их сказка. Эти девушки сделали успешную карьеру в модельном бизнесе, не сходили с обложек глянцев и подписывали многомиллионные рекламные контракты. Но судьба распорядилась так, что из жизни они ушли либо на пике своей славы, либо трагично. Кем они были и почему их сказка не закончилась хэппи-эндом, рассказывает 5-tv.ru.

Джиа Каранджи

Джиа была одной из первых супермоделей в мире наравне с Дженис Дикинсон и Тайрой Бэнкс. Она родилась в 1960-м в Филадельфии, а после окончания школы в 17 лет уехала в Нью-Йорк. Там девушка быстро добилась популярности и построила карьеру модели благодаря необычной внешности: у Каранджи были итальянские и ирландские корни. Она попала под покровительство Вильгельмины Купер, бывшей модели и владелицы модельного агентства. В 18 лет Джиа снялась для американского VOGUE, а к 20-ти уже зарабатывала 100 тысяч долларов в год.

Джиа была новым дыханием в модной индустрии, потому что до 70-х в спросе были только модели-блондинки. Фото: Instagram @gia.caragi

Несмотря на большой спрос в модельном бизнесе, Джиа была одинокой и имела небольшой круг общения. В конце 60-х и начале 70-х в моду вошли наркотики и ночные клубы. Модель была частой гостьей в легендарном клубе Studio 54, где царили свободные нравы и беспорядочные половые связи. Джиа, как и многие знаменитости того времени, начала баловаться запрещенными веществами, а после смерти Вильгельмины Купер перешла на тяжелые наркотики, чтобы «избавиться от стресса».

Добившись огромного успеха в мире моды, Джиа решила взять паузу в карьере в 1981-м, чтобы вылечиться от наркотической зависимости. Фото: Instagram @gia.caragi

Проблемы начались быстро — это было видно по ее неадекватному поведению во время фотосессий. Фотографы закрывали на это глаза, ведь Джиа Каранджи была востребованной и влиятельной моделью. В 1981-м она взяла паузу, чтобы разобраться с зависимостью, но не смогла. После нескольких попыток вернуться в мир моды, модель окончательно ушла из него в 1983-м. Джиа прошла курс реабилитации, объявила себя банкротом и жила на пособие по безработице, также у нее неоднократно возникали проблемы с законом. В 1984-м девушка вернулась в родную Филадельфию и работала кассиром в местном универмаге, когда у нее, возможно, была рецессия. Но в 1985-м зависимость вернулась и только усилилась.

Анджелина Джоли в роли Каранджи в к/ф «Джиа», 1998 год. Фото: Kinopoisk.ru

Спустя год Джиа попала в больницу с симптомами пневмонии. Анализы показали, что девушка больна СПИДом. Об этом кричало ее тело, которое когда-то стоило миллион долларов: теперь же оно было усыпано язвами. Каранджи умерла 18 ноября 1986-го в возрасте 26 лет. В 1998-м режиссер Майкл Кристофер снял фильм «Джиа» о жизни модели с Анджелиной Джоли в главной роли.

Руслана Коршунова

Казахская модель русского происхождения родилась в 1987-м в Алма-Ате. В 2003-м 16-летнюю Руслану заметил скаут крупного модельного агентства. Фотографии голубоглазой девушки с длинными волосами заинтересовали представителя модной индустрии и через некоторое время она подписала контракт на работу моделью в США. В 2005-м Коршунова стала главным открытием недели моды в Нью-Йорке, ее карьера начала стремительно идти вверх.

В 20 лет Руслана Коршунова уже получила рекламные контракты с модными домами и снималась в рекламе парфюмерии. Фото: Instagram @rus_korshun

Спустя несколько лет на голову Русланы «посыпались» рекламные контракты. В 20 лет модель работала для брендов Moschino, Paul Smith, Vera Wang, Kenzo, DKNY. Она также известна как лицо аромата Nina от Nina Ricci. Но 28 июня 2008-го модель выпала из окна своей квартиры на Манхеттене, которая располагалась на девятом этаже. Она не дожила неделю до своего 21-летия.

В России Коршунова была известна как девушка из рекламы парфюма Nina Ricci.

Американская полиция установила, что Руслана свела счеты с жизнью, однако предсмертной записки в ее квартире обнаружено не было. Друзья и близкие не поверили в эту версию, ведь у Коршуновой не было мотивов, да и после недели моды в Париже, девушка была на пике своей славы. Позже выяснилось, что возможно вина в смерти модели лежит на организации «Роза мира», которая проводила тренинги личностного роста. Тогда вину центра развития доказать не удалось, но спустя год счеты с жизнью свела подруга Русланы — модель Анастасия Дроздова, которая посещала ту же организацию, что и Коршунова. После череды скандалов, московский филиал центра закрылся в 2011-м, но его вину доказать снова не удалось.

Эди Седжвик

Эди родилась в Санта-Барбаре в 1940-м во влиятельной семье. Ее предок был одним из тех, кто подписывал декларацию независимости США, а остальные родственники — сплошь генералы, деятели культуры, кино и филантропы. Девушка пошла по стопам отца — скульптора Френсиса Седжвика — и окончила факультет искусств Кембриджского университета.

Эди Седжвик была главной музой Энди Уорхола. Фото: Instagram @edithminturnsedgwick

Затем Седжвик вернулась в США и поселилась в Нью-Йорке. Там она быстро влилась в высшее общество и познакомилась с популярным в те годы Энди Уорхолом. Внешность и характер Эди так зацепил художника, что вскоре она стала его музой и постоянным резидентом его киностудии «Фабрика». Благодаря Уорхолу об Эди узнал весь Нью-Йорк и окрестил новой иконой стиля. Девушка снималась не только в кино, но и появлялась на обложках журналов, а деньги ее родителей позволяли вести светский образ жизни.

Тяга к запрещенным веществам сгубила Эди Седжвик. Фото: Instagram @edithminturnsedgwick

Но в 1965-м муза и мастер практически прекратили общение из-за ее пристрастия к запрещенным веществам. Здоровье Эди начало ухудшаться и через несколько лет она вернулась к семье в Калифорнию. Там девушка прошла курс лечения в нескольких психиатрических клиниках, а в августе 1969-го ее вынуждено госпитализировали в психиатрическое отделение больницы, после задержания полицией за хранение наркотиков. Она лечилась от зависимости до 1971-го.

Сиенна Миллер в роли Эди Седжвик в к/ф «Я соблазнила Энди Уорхола» (Factory Girl), 2006 год. Фото: Kinopoisk.ru

15 ноября 1971-го Эди была приглашена на модный показ в музей Санта-Барбары, во время которого один из пьяных гостей оскорбил ее, назвав наркоманкой. На тот момент у девушки наступила рецессия и она принимала болеутоляющие препараты. На следующий день ее муж Майкл Пост нашел ее мертвой. Полиция установила, что Эди Седжвик свела счеты с жизнью. Ей было 28 лет. О жизни модели, актрисы и светской львицы был снят фильм в 2006-м. Эди в фильме «Я соблазнила Энди Уорхола» сыграла Сиенна Миллер.

Регина Збарская

Первая советская супермодель Регина Збарская (Колесникова) родилась в 1935-м. Точное место рождения девушки неизвестно, но в источниках указано два города: Ленинград и Волгоград. В 1953-м Регина переехала в Москву и поступила во ВГИК на экономический факультет. Свободное время она проводила на богемных вечеринках, где ее заметила модельер Вера Арланова и пригласила работать манекенщицей на своих дефиле.

Именно Регина Збарская прославила советскую моду на весь мир. Фото: Instagram @el.alekceeva

Всемирную славу Збарская получила после того, как отправилась в Париж представлять моду СССР. Журнал Paris Match назвал ее «самым красивым оружием Кремля», а после того, как Вячеслав Зайцев сделал ей короткую стрижку, Регину прозвали советской Софи Лорен.

В начале 60-х Регина вышла замуж за художника Феликса-Льва Збарского, а в 1967-м забеременела, но он не хотел детей. Модель сделала аборт, после чего впала в депрессию и начала принимать антидепрессанты. Через несколько лет ее брак распался. Збарский женился на актрисе Людмиле Максаковой, которая родила ему сына. Также ходили слухи, что модель пыталась свести счеты с жизнью из-за вербовки сотрудниками КГБ. Драматические потрясения довели Регину до тяжелейшей депрессии и психиатрической больницы в начале 70-х.

Слева направо: Наталья Кондрашина, Елена Изоргина, Лилиана Баскакова, Регина Збарская и Мила Романовская, 1965 год. Фото: Instagram @russia_in_photo

После завершения реабилитации, Збарская вернулась на советский подиум, но ненадолго. Она познакомилась с журналистом из Югославии по имени Костья, который использовал связь со знаменитой манекенщицей для достижения личных целей. Он написал и опубликовал скандальную книгу «100 ночей с Региной Збарской», в которой были описаны интимные моменты их личной жизни, ее связи с членами ЦК и доносы на других манекенщиц. После выхода книги модель три раза пытался свести счеты с жизнью. Регина Збарская умерла от передозировки снотворным в 1987-м в возрасте 52 лет.

Ксения Лукьянчикова в роли Регины Збарской в т/с «Красная королева», 2015 год. Фото: Kino-teatr.ru

Жизнь манекенщицы Регины Збарской показана в телесериале «Красная королева», который был снят в 2015-м. Главную роль исполнила актриса Ксения Лукьянчикова.

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