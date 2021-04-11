Нумерологи утверждают, что по числам и, в частности, по дате рождения человека можно узнать основные черты его характера, а также некоторым образом предсказать будущее, сообщает PeopleTalk.

Судьбоносные знаки и другие тайны скрыты, по словам специалистов, в числе жизненного пути каждого. Для того чтобы ознакомиться с предначертанной информацией, нужно суммировать по порядку все цифры из даты рождения и сложить результат до получения единичного числа. Например, человек появился на свет 30 мая 1983 года. Считаем, 3+0+0+5+1+9+8+3=29. Далее 2+9=11. В результате 1+1=2.

Те, чье число рождения единица, подвержены сильному влиянию Солнца. Небесное светило делает человека лидером, а также наделяет смелостью и целеустремленностью. Эти люди способны реализовать себя в политике, медицине и в сфере медиа.

«Двойки» находятся под влиянием Луны. Они дипломатичны и могут хорошо договариваться с окружающими. Такие люди, как правило, становятся хорошими преподавателями, психологами и дипломатами.

Число три указывает на наличие таланта в творчестве и искусстве. Этот человек легко реализует себя практически в любой соответствующей сфере. Он может стать актером, режиссером, скульптором, художником и так далее.

«Четверки» могут похвастаться врожденной интуицией и создавать масштабные проекты. Из них получаются грамотные пиарщики, юристы и видеоблогеры.

Те, чья сумма равна пяти, живут под влиянием Меркурия. Они имеют склонность к коммуникабельности и изучению языков. Чаще всего таки люди отдают себя филологии, журналистике или пишут книги.

Обладатели цифры шесть находятся под руководством Венеры. Благодаря этому у них развиты артистичность и чувство стиля. Им также подходят творческие профессии, в числе которых дизайнер или стилист.

«Семерки» отличаются хорошей эрудицией и мудростью. Такие люди без труда могут стать врачами, путешественниками, следователями и криминалистами.

Живущие под знаком «восьмерки» являются мудрыми, преданными и выносливыми. Они связывают судьбу с политикой, бизнесом, образованием и общественной деятельностью.

Люди, чья сумма равна девяти, весьма настойчивы и решительны. Им не сложно реализовать себя в творчестве, спорте или даже в астрологии.

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