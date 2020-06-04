ТОП-4 самых назойливых знака зодиака

Никому не хочется общаться с людьми, которые не умеют соблюдать дистанцию и постоянно навязываются. У них нет чувства такта, и они любой ценой хотят привлечь внимание к собственной персоне, даже если их визави сейчас совсем не до этого. Астрологи назвали знаки зодиака, у которых «доставучесть» характера проявляется наиболее ярко.

Раки

Представители этого знака зодиака невероятно настойчивы в коммуникации. На первый взгляд, они могут показаться стеснительными и зажатыми, но пусть бережется тот, кто станет для них «близким человеком». Раки начнут изматывать их своей любовью, заботой, откровениями и прочим. Женщины-Раки обожают перемывать косточки окружающим людям. Мужчины-Раки тоже любят поболтать, правда, исключительно о себе.

Водолеи

Они действительно очень умны и эрудированны, однако им безумно сложно сдерживаться в своем «всезнайстве». Водолеи всегда хотят находиться в центре внимания, им льстит, когда кто-то восхищается их интеллектуальными данными. Но им неизвестно чувство меры. Они будут соваться со своими «интересными фактами» и «не вымышленными историями» во все щели, даже в тех ситуациях, когда это будет крайне неуместно. Своих возлюбленных Водолеи будут изматывать постоянными разговорами о чувствах. Так происходит потому, что они боятся быть понятыми лишь отчасти, не до конца.

Рыбы

Во время первого знакомства это самые тактичные и сдержанные люди. Вот только все воспитание куда-то испаряется в тот момент, когда вы окажитесь с ними близки. Иногда слушать Рыб становится просто невозможно потому, что они способны по тысяче раз обсуждать один и тот же вопрос и рассказывать одни и те же истории. Но нельзя на них обижаться. Просто они, как и все люди, мечтают, чтобы в обществе к ним хорошо относились. А своей навязчивостью они пытаются привлечь к себе внимание.

Стрельцы

Представители этого знака зодиака всегда «душа компании». Они легкие на подъем, обладают восхитительным чувством юмора и широким кругозором. Вот только уже во время первой встречи они начинают вести себя с людьми так, как будто они закадычные друзья. Это не всегда уместно и часто даже пугает окружающих. Стрельцы расскажут им все про свою личную жизнь и раскроют свои самые страшные секреты — иногда это выглядит странно. Более того, от своих новых «друзей» они обязательно начнут что-то требовать, ведь дружба на то и дружба, чтобы помогать друг другу. Действительно, на шумных вечеринках нет желаннее гостей, нежели Стрельцы. Вот только настоящих друзей у них совсем нет.

Ранее 5-tv.ru писал, какие знаки зодиака относятся к чувствам с ответственностью, а какие нет.