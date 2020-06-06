Суббота, 6 июня: почему лучше «залечь на дно» и провести день пассивно?
Не только для православных верующих, но и для подавляющего большинства россиян сегодня — родительская суббота.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Jiri Hubatka, /Gerhard Zwerger-Schoner, /Thomas Aichinger, /Jörg Horstmann
Совпадение ряда факторов — как астрономических явлений, так и важной для большинства россиян родительской субботы — обязывает к проведению этого дня в спокойном умиротворенном режиме. 16-е лунные сутки — это время отдыха, когда лучше избегать всяческой суеты и стрессов. Тибетские астрологи считают, что в это время повышаются интеллектуальные способности, а потому, пользуясь случаем, можно попробовать обдумать насущные проблемы, но только ничего не предпринимать — это нужно отложить на 17-е лунные сутки.
Что нельзя делать в этот день:
Ни в коем случае не проявлять агрессию, гневаться или совершать неблаговидные поступки. Нужно, образно говоря, «залечь на дно», чтобы не «расплескать» энергию, которая необходима в ближайшие две недели после прошедшего лунного затмения.
Что можно делать в этот день:
Это хороший период для занятия творчеством — написания стихов, рисования, рукоделия и так далее. Не обязательно при этом преследовать цель создать «гениальное» произведение. В данном случае главное — не цель, а сам процесс, творческий акт.
Не только для православных верующих, но и для подавляющего большинства россиян особое место в сердце и памяти занимает родительская суббота, которая предшествует великому празднику Троица. В поминальную субботу принято вспоминать и молиться за усопших. По традиции, идя в церковь нужно взять с собой немного вина, круп, конфет или еще чего-то, а после службы это нужно раздавать нуждающимся. Так же этот день важно поухаживать за могилами родственников, а дома приготовить то блюдо, которое предпочитал покойный.
При этом есть ряд запретов, которые приняты в родительскую субботу: нельзя поминать тех, кто не крещен в православной вере; распивать алкоголь на кладбище; оставлять на могилах еду; поминать усопших злыми словами.
Именины: Василий, Григорий, Семен, Степан, Федор, а также Ксения и Оксана.
Приметы:
Дождь пошел в этот день — грядет урожай грибов.
Шиповник начал цвести — заморозков до осени не будет.
Ранее 5-tv.ru рассказывал про Отдание праздника Вознесения Господня и лунное «клубничное» затмение.
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