Вселенская родительская суббота: чего категорически не стоит делать в этот день

Накануне дня святой Троицы православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день, когда во время литургии и панихиды в храмах и церквях поминают всех когда-либо умерших христиан.

Эта родительская суббота называется «вселенской» потому, что в этот день православные вспоминают не только о душах своих близких и любимых, но и обо всех «от века усопших православных христианах», всех, кто «был похищен внезапной смертью на чужбине, в море и непроходимых горах, на утесах, в пропастях; погиб от мора и голода, на войне, в пожарах, от стужи, а также обо всех бедных и немощных».

Как правильно провести Вселенскую родительскую субботу

Если в вашем регионе открыты храмы, то стоит отправиться туда с раннего утра. Там следует помолиться во время Божественной литургии обо всех умерших христианах. Обычно после этого православные отправлялись на кладбище, но теперь это временно недоступно. Не стоит отчаиваться, нужно помнить, что главное в этот праздник — молитва. А ее вы можете воздать Господу нашему и в собственном жилище.

При этом есть ряд правил, которые категорически запрещено нарушать в родительскую субботу, даже если храмы и кладбища в вашем регионе открыты для посещения: нельзя поминать тех, кто не крещен в православной вере; распивать алкоголь на кладбище; оставлять на могилах еду; поминать усопших злыми словами.

Что делать во Вселенскую родительскую субботу во время пандемии

В некоторых российских регионах в связи с торжеством в церквях все же пройдут богослужения, несмотря на ограничительные меры. Если в вашем регионе доступ в церкви и храмы разрешен, это не значит, что нужно забывать о мерах безопасности. Нужно соблюдать масочный режим, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться санитайзерами и мерять температуру.