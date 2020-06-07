Как подобрать подругу по гороскопу?

Женская дружба — существует ли она? Многие говорят, что девушки очень завистливы, ревнивы и корыстны. Они всегда воспринимают свою подругу, как соперницу. Однако есть не мало случаев, когда женщины дружат спустя много лет. Значит, все-таки это возможно.

Но почему с кем-то у нас складывается крепкая и честная дружба на года, а с кем-то мы постоянно ссоримся? Оказывается, чтобы понять, кто из девушек тебе станет хорошей подругой, нужно разбираться в гороскопах. Об этом сообщает Ellegirl.ru.

Овен

Представительницы этого знака импульсивны, эмоциональны и всегда говорят, что думают. Они всегда скажут своей подруге правду: если ей не идет платье или если ее парень настоящий козел.

С Овнами интересно проводить время, они всегда жаждут приключений. Так что не стоит удивляться их безбашенным идеям. Они также всегда готовы помочь и пойдут на любые жертвы ради друзей.

Однако, если ты обидишь девушку-Овна, то она запомнит это на долго, а тебе придется постараться, чтобы выпросить прощения.

Овны хорошо ладят с Львами, Стрельцами, Близнецами и Водолеями.

Телец

Девушки-Тельцы никогда не унывают, с ними весело в любой компании. У них всегда замечательное настроение, и они поднимают его окружающим. Тельцы могут с легкостью организовать любой праздник и позаботятся о том, чтобы каждому рядом с ними было весело.

Помимо этого, представительницы этого знака всегда готовы выслушать даже многочасовую историю про то, как ты несчастна и помочь мудрым советом.

Также у них хороший вкус. Если твоя подруга — Телец, то можешь даже не сомневаться, что во время шопинга вы подберете самые стильные наряды.

Тельцы хорошо ладят с Козерогами, Раками, Рыбами и Девами.

Близнецы

Близнецы очень общительны и активны. С ними можно отправляться в любое путешествие и не переживать, что что-то пойдет не так. Женщины-Близнецы отличные собеседники и верные подруги.

Однако их настроение может часто меняться, и никогда нельзя знать наверняка, что ожидать от Близнецов через несколько минут. Поэтому если не учитывать этот факт, то могут возникнуть сложности в построении хороших взаимоотношений.

Близнецы хорошо ладят с Водолеями, Овнами, Весами и Львами.

Раки

Девушки-Раки очень отзывчивы, они умеют сочувствовать и готовы прийти на помощь в любое время суток. Представительницы этого знака могут жертвовать собой ради подруги, и они очень преданны. Их дружба может длиться годами.

Однако не стоит забывать, что Раки очень ранимы. Их легко задеть и обидеть. Поэтому с представительницами этого знака нужно всегда быть очень аккуратными.

Раки хорошо ладят с Рыбами, Девами, Скорпионами и Тельцами.

Львы

Львы очень ответственны и всегда выполняют свои обещания. Они готовы разбиться в лепешку, но ответят за свои слова. Того же Львы ждут и от друзей.

Представительницы этого знака могут найти общий язык с кем угодно. Поэтому у них обычно более трех подруг.

Женщины-Львы ненавидят вранье. Они сразу замечают неискренность со стороны подруги и могут сразу же прекратить с ней дружбу.

Львы знака всегда готовы помочь друзьям, даже если они находятся на другом конце Земли. Для Львов дружба значит очень многое.

Львы хорошо ладят со Стрельцами, Близнецами, Овнами и Весами.

Девы

Представительницы этого знака зодиака достаточно скромны и не уверенны в себе. Поэтому у Дев не так много подруг. Но зато они проверены годами, и их дружба очень крепка.

Девы очень спонтанны. Несмотря на свою прагматичность и скрупулезность, они могут резко менять решения. Также их настроение зависит от внешних факторов.

Женщины-Девы всегда говорят по делу и аргументируют свою позицию. Также у них хорошо развита интуиция, так что к их советам стоит прислушиваться.

Девы хорошо ладят с Тельцами, Козерогами, Скорпионами и Раками.

Весы

Весы очень общительны и дружелюбны. Они легко заводят новые знакомства, причем могут даже перезнакомить всех вокруг. Женщины-Весы производят хорошее впечатление и любят быть в центре внимания.

С Весами никогда не бывает скучно. Они легки на подъем и всегда поддержат любую безбашенную идею.

Весы хорошо ладят с Близнецами, Стрельцами, Львами и Водолеями.

Скорпионы

Женщины-Скорпионы достаточно скрытные и редко делятся своими чувствами. Они очень ревнивы и обидчивы, даже способны на месть. Поэтому у Скорпионов мало друзей, но зато их они выбирают тщательно. Однако редко готовы делить своих подруг еще с кем-то. Могут даже устроить допрос с пристрастием или скандал.

При этом Скорпионы очень отзывчивы, верные и никогда не останутся в стороне, если у их подруги произошла беда. А помощь в ответ никогда не забудут и будут вечно благодарны.

Скорпионы хорошо ладят с Рыбами, Раками, Девами и Козерогами.

Стрельцы

Представительницы этого знака сильны, независимы и очень активны. Они станут украшением любой вечеринки и поднимут настроение окружающим. Стрельцы всегда готовы к путешествиям и развлечениям. Так что смело берите их в свою компанию!

Также Женщины-Стрельцы очень открыты, верны и стабильны. Того же они требуют и от своих друзей.

Стрельцы хорошо ладят с Овнами, Весами, Водолеями и Львами.

Козероги

Козероги любят правду, очень принципиальны и с обостренным чувством справедливости. Представительницы этого знака не любят сплетен, а дружба для них — одно из важных составляющих в жизни. Поэтому друзей у Козерогов мало, но они проверены временем.

Также Женщины-Козероги очень амбициозны и всегда идут к своей цели. Поэтому лучше не стоять у них на пути.

Козероги хорошо ладят с Тельцами, Скорпионами, Девами и Рыбами.

Водолеи

Водолеи любят веселье и всегда рады оказаться на вечеринке. У них почти всегда отличное настроение и боевой настрой. Женщины-Водолеи имеют не мало друзей, но никого не выделяют. Они со всеми в одинаковых отношениях.

Представительницы этого знака всегда готовы выслушать, но не склонны к нравоучениям. Они также очень ответственны. Всегда составляют план, чтобы сделать все вовремя и правильно.

Водолеи хорошо ладят с Овнами, Весами, Близнецами и Стрельцами.

Рыбы

Представительницы этого знака очень отзывчивы к своим подругам. Они готовы всегда поддержать, пожалеть и погладить по головке. При этом сами Рыбы достаточно скрытны. Им важно всецело доверять человеку, чтобы поделиться своими чувствами. Обычно они держат людей на расстоянии.

Женщины-Рыбы хорошие советчики и верные друзья. Несмотря на то, что у них на первом месте семья, они никогда не забывают про друзей и всегда подставят плечо, если нужно.

Рыбы хорошо ладят с Раками, Скорпионами, Тельцами и Козерогами.

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