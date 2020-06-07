Абрамович купил картину Эдварда Мунка за 120 миллионов долларов
Бизнесмена привлек один из четырех вариантов картины «Крик», находившийся в частной коллекции.
Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Известный российский бизнесмен Роман Абрамович купил один из четырех вариантов картины «Крик» норвежского художника Эдварда Мунка. Как отмечает Telegram-канал Sotheby's Life, полотно живописца было представлено в единственном экземпляре и находилось в частной коллекции. Стоимость шедевра экспрессиониста составила 120 миллионов долларов, что равно примерно восьми миллиардам рублей.
«Крик» — созданная в период между 1893 и 1910 годами серия картин норвежского художника Эдварда Мунка, на которых запечатлена находящаяся в отчаянии человеческая фигура на фоне кроваво-красного неба и обобщенного пейзажного фона. Полотна Мунка считаются эмблемой экспрессионизма и одним из самых значимых для модернистского искусства произведений.
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