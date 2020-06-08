🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июня, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 8 июня, благоприятный день для решения проблем с недвижимостью и организации дел. Финансовые вопросы лучше оставить на потом — велика вероятность задержки прибыли и убытков. Это время подходит для активного отдыха, заключения брака и раскрепощения половой энергии. Убывающая Луна в знаке Козерога предупреждает о частой смене состояний, идей и суждений.

♈ Овен

Вы не устали относиться ко всему так серьезно и нести вес мира на своих плечах? Подумайте о мире как об игровой площадке. Вы здесь, чтобы повеселиться, сделать ошибки и выучить по пути ряд уроков. Не слишком привязывайтесь к результату того, что вы создаете, и отпустите ложное чувство контроля.

Космический совет: подумайте о мире как о своей игровой площадке.

♉ Телец

В жизни бывают периоды, когда, несмотря на все усилия, запертые двери не открываются, а люди, которые должны нам помочь, заняты собственными проблемами. А потом наступает момент, когда магическим образом все желания исполняются сами собой, и помогают в этом малознакомые люди. Вселенная играет по своим правилам. Расслабьтесь и подождите своего часа.

Космический совет: Вселенная готовит для вас приятный сюрприз.

♊ Близнецы

Вы можете наблюдать вокруг себя магические совпадения: цифры на часах, чеках и в сообщениях становятся парными, птица поутру стучит вам в окно, и так далее. Нет, вы не сходите с ума. Что означают эти знаки и символы, решать вам. Но такие сообщения из высших сфер приходят неслучайно. Прислушайтесь к своей интуиции.

Космический совет: доверяйте сообщениям, которые приходят из высших сфер. Они подтверждают верность вашего пути.

♋ Рак

Если вам не нравится то, где вы находитесь, двигайтесь. Вы не дерево. Да, многие вещи находятся вне вашего контроля, но то, как вы реагируете на поставленные задачи, зависит от вас. Проявите свободную волю. Это поможет вам устранить блоки, стоящие на вашем пути, и добиться успеха, которого вы заслуживаете.

Космический совет: у вас есть сила, чтобы изменить окружающие вас события.

♌ Лев

Многие могут стать влиятельными людьми. Но далеко не каждый способен внести в жизнь других серьезные изменения. Если вы стремитесь к этому, знайте: секрет в том, чтобы нести собственное Я, а не играть по чужим правилам. Большинство революционеров были неправильно поняты в свое время. Не беспокойтесь о том, что говорят и думают о вас окружающие.

Космический совет: используйте силу для наивысшего блага.

♍ Дева

Порой у вас все получается само собой. Теперь же вы стараетесь, но не получаете нужного результата. Вселенная показывает вам свою двойственность. Когда что-то не выходит, имейте в виду: ваши победы перевесят ваши неудачи. Будьте в себе благосклоннее. Не переживайте и учитесь на своих ошибках.

Космический совет: Вселенная показывает вам свою двойственность.

♎ Весы

Для вас наступает волшебное время любви. Позвольте себе получить то, что прежде так свободно дарили другим. Пусть в вашем доме воцарится блаженство, гармония и единение. Даже если ваша вторая половинка находится на связи онлайн. Любовь не обязательно искать где-то снаружи. Ритм сердца скажет вам, что нужно делать.

Космический совет: пусть ритм сердца направляет вас.

♏ Скорпион

У вас внутри кипит буря, которая вскоре поможет вывести вас на новый уровень осознания. Это правда, что вы допустили массу ошибок. Но кто их не совершает? Самопрощение — неотъемлемая часть процесса трансформации. Вы пришли в этот мир не для того, чтобы быть идеальным. Стремитесь к целостности и гармонии.

Космический совет: будьте добрее к себе.

♐ Стрелец

Если человек, который находится рядом, не приносит в вашу жизнь ничего, кроме разочарований, пора разорвать этот узел. Вы запутались в отношениях и забыли, что заслуживаете большего. Пришло время напомнить себе об этом. Найдите смелость, проявите решимость и избавьтесь от груза.

Космический совет: пришло время отпустить отношения с истекшим сроком годности.

♑ Козерог

Вы переходите на важный этап своей карьеры, который требует от вас последовательных усилий. Работа никогда не пугала вас. Но отвлекающие факторы могут помешать. Если вы еще находитесь дома, переведите телефон на беззвучный режим и выйдите из соцсетей. Чтобы сосредоточиться, вам нужно на время абстрагироваться от внешнего мира.

Космический совет: проект под рукой требует пристального внимания.

♒ Водолей

Возможно, вы устали не потому, что делаете слишком много, а потому, что делаете слишком мало для того, что мило вашему сердцу. Никогда не поздно найти золотую середину между вашей страстью и профессией. Составьте список вещей, которыми наслаждаетесь или наслаждались когда-то, и при этом не думайте о деньгах. Вскоре вам станет ясно, к чему стремиться.

Космический совет: подумайте, что бы вы сделали, если бы не нуждались в деньгах.

♊ Рыбы

Для вас наступает день творчества. Вы настроены отразить свои эмоции на холсте — гнев, печаль, радость, экстаз и тоску. Для вас искусство — не просто средство выражения. Это форма катарсиса, способ эмоционального освобождения. Не пытайтесь быть идеальным, будьте собой. Оставайтесь верными своим потребностям, и они приведут вас к обретению желаемого.

Космический совет: оставайтесь верными своим внутренним потребностям.

Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 июня.