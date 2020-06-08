Погибшего вынесли из дома, где мужчина стрелял с балкона

Тело погибшего вынесли из дома на юго-западе Москвы, где мужчина стрелял с балкона. Имя жертвы пока не сообщается.

Накануне поздно вечером стрельбу сначала по машинам, а потом и по прохожим устроил житель дома по адресу улица Строителей дом пять на юго-западе Москвы. В результате инцидента пострадали двое гражданских — мужчина получил ранение в ногу, девушке пуля попала в руку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ходе штурма квартиры, где засел злоумышленник с огнестрельным оружием, один человек получил ранение. Личность пострадавшего в настоящее время уточняется.