Погибшего вынесли из дома, где мужчина стрелял с балкона
Личность погибшего пока не названа.
Фото: Известия / Зураб Джавахадзе
Тело погибшего вынесли из дома на юго-западе Москвы, где мужчина стрелял с балкона. Имя жертвы пока не сообщается.
Накануне поздно вечером стрельбу сначала по машинам, а потом и по прохожим устроил житель дома по адресу улица Строителей дом пять на юго-западе Москвы. В результате инцидента пострадали двое гражданских — мужчина получил ранение в ногу, девушке пуля попала в руку.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ходе штурма квартиры, где засел злоумышленник с огнестрельным оружием, один человек получил ранение. Личность пострадавшего в настоящее время уточняется.
Читайте также
73%
-0.39 77.97
0.65
Нашли ошибку?