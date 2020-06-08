Пять российских регионов уходят под воду — видео
Из-за ливней реки набирают сокрушительную силу. Вода смывает мосты и дороги.
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Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; 5-tv.ru
Мощные ливни обрушились сразу на несколько российских регионов. Под водой — Дальний Восток, Забайкалье, Красноярский край и Магадан.
Сложная ситуация сохраняется и в Мурманской области. За минувшие выходные в зоне наводнения оказались новые жилые территории. Из-за ливней реки набирают сокрушительную силу. Вода смывает мосты и дороги.
Кадры стихийного потопа — у Елены Хмуры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о погодных качелях: на смену смерчам и ливням на Россию надвигается аномальная жара.
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