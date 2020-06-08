Мощные ливни обрушились сразу на несколько российских регионов. Под водой — Дальний Восток, Забайкалье, Красноярский край и Магадан.

Сложная ситуация сохраняется и в Мурманской области. За минувшие выходные в зоне наводнения оказались новые жилые территории. Из-за ливней реки набирают сокрушительную силу. Вода смывает мосты и дороги.

Кадры стихийного потопа — у Елены Хмуры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о погодных качелях: на смену смерчам и ливням на Россию надвигается аномальная жара.