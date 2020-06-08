Звезды сериала «Дикий ангел» 20 лет спустя: как выглядят актеры сегодня

Сериал «Дикий ангел» по праву считается одним из самых успешных коммерческих проектов, ведь за историей нежной любви Милагрос и Иво на протяжение долгих лет следил весь мир. Несмотря на то, что с момента окончания съемок прошло почти 20 лет, многие все еще помнят сюжетные линии всех героев картины. Однако как сложилась их личная жизнь — для некоторых до сих пор остается загадкой.

Наталия Орейро — Милагрос

Кадр из сериала «Дикий ангел»; Instagram @natalia_oreiro_world

Известная уругвайская актриса Наталия Орейро сыграла в нашумевшем сериале «Дикий ангел» одну из ведущих ролей — трогательную и невинную Милагрос. Когда звезда приступила к съемкам проекта ей был всего 21 год, однако она уже имела опыт большой работы в кино. Так, например, Орейро широко известна благодаря сериалу «Богатые тоже плачут» и фильму «Аргентинец в Нью-Йорке».

Личная жизнь актрисы, вопреки представлениям многих, складывалась несладко. Роковая красотка долго переживала тяжелый разрыв с первым супругом — актером Пабло Эчарри — случившийся спустя два года после окончания съемок «Ангела». К счастью, в 2001 году звезда встретила новую любовь — музыканта Рикардо Мольо. В счастливом браке у пары родился долгожданный сын.

В настоящее время Наталия продолжает работать в киноиндустрии, однако параллельно занимается выпуском дизайнерской одежды. Несколько лет назад актриса также стала Послом доброй воли в Аргентине и Уругвае.

Факундо Арана — Иво

Кадр из сериала «Дикий ангел»; Instahram @facundoaranatagle

Именно этот проект принес мировую известность аргентинскому актеру Факундо Арана. По окончании съемок он на протяжение долгих не знал отбоя от режиссерских предложений, а в 2006 году вновь встретился с любимицей публики Наталией Орейро на одной площадке: звезды сыграли главные роли в сериале «Ты — моя жизнь». Сегодня Факундо продолжает заниматься творчеством, а также воспитывает трех детей вместе с супругой — фотомоделью Марией Сусини.

Виктория Онетто — Аделина

Кадр из сериала «Дикий ангел»; Instahram @victoriaonetto

Судьбе актрисы Виктории Онетто не позавидуешь: девушке пришлось выйти на работу в 14 лет, после того как мать рассталась с отчимом и буквально осталась без средств к существованию. Родной отец звезды погиб за несколько месяцев до ее рождения. В некоторых интервью Виктория признавалась, что с самого детства мечтала о творческой профессии. Вероятно, потому что вся ее семья так или иначе имела отношение к искусству. В частности, дедушка Онетто был одним из выдающихся художников.

На кастинг «Дикого ангела» девушка попала случайно: знакомый обмолвился словом о проекте, а Виктория, недолго думая, согласилась пойти на пробы. В настоящий момент актриса с головой ушла в театральную работу, предпочтя живой зрительный зал большому кинематографу. Личная жизнь Онетто сложилась удачно: она вышла замуж за композитора Хуана Бласа Кабальеро и вместе с ним воспитывает дочь.

Сегундо Сернадас — Пабло

Кадр из сериала «Дикий ангел»; Instahram @segundo.cernadas

Сегундо Сернадас сегодня считается главным кумиром всех аргентинских подростков. А причина тому — одна из ведущих ролей в «Диком Ангеле». Несмотря на то, что после премьеры проекта Сернандос буквально проснулся знаменитым, до этого он также активно снимался. В том числе, в сериалах «Богатые и знаменитые» и «Поцелуй меня, дурачок». На съемках последнего актер познакомился с будущей супругой — актрисой Джанеллой Нейрой. В 2009 году на свет появился первенец четы.

Габриэла Сари — Глория

Кадр из сериала «Дикий ангел»; Instagram @gabrielasari

О творчестве и личной жизни этой актрисы сегодня известно немного. Очаровательная Габриэла продолжает сниматься в сериалах, играть в театре и участвовать в телепроектах. По сведениям близких друзей звезды «Дикого ангела», она также регулярно занимается вокалом. Вероятно, Сари планирует и выступления на большой сцене. Среди ее последних работ такие телесериалы, как «Из любви к вам», «Мерзавка» и «Мужчина твоей жизни».

Мариана Ариас — Андреа

Кадр из сериала «Дикий ангел»; Instahram @mariaanaarias

Свой творческий путь Ариас начала будучи еще подростком, в 17 лет. Девушка мечтала стать успешной моделью и, к счастью, ей это удалось. На съемочную площадку сериала «Дикий ангел» попала случайно. Несмотря на всплеск популярности после выхода проекта, звезда не рассматривала киноиндустрию, как основное место работы. В настоящий момент Мариана задействована в нескольких телешоу. Известно, что сегодня звезда замужем за ведущим экономистом Роберто Гальваза, от предыдущего брака у женщины осталась дочь.

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