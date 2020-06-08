«Совершенно оправданно»: Экономист об идее введения в РФ почасовой оплаты труда

Доктор экономических наук Андрей Колганов в эксклюзивном интервью 5-tv.ru прокомментировал инициативу депутатов Госдумы от фракции ЛДПР о введении в России почасовой оплаты труда.

По словам профессора, законодательная идея направлена на защиту интересов тех граждан, кто работает неполную рабочую неделю, неполный рабочий день или трудится по срочным договорам.

«Такие люди, конечно, сейчас находятся не в слишком благоприятном положении, потому что на них стандарты минимального размера оплаты труда (МРОТ) фактически не распространяются и введение таких стандартов оплаты труда для этих категорий лиц совершенно оправданно», — сказал доктор экономических наук.

Андрей Колганов считает, что для защиты прав работников в полной мере необходимо установить минимальную норму месячной оплаты. Отсутствие данной меры, по мнению профессора, делает доход этой категории россиян негарантированным и непостоянным.

«Мне кажется не стоит ограничиваться введением только часовой нормы для оплаты труда, но и ввести минимальную месячную норму, потому, что МРОТ должен человеку позволить восстанавливать свою рабочую силу, нормально более или менее существовать. Если мы не будем распространять эту норму на людей с неполной занятостью, то они окажутся в крайне сложном положении», — констатировал Андрей Колганов.

Доктор экономических наук отметил, что занятых неполный рабочий день сотрудников зачастую заставляют трудиться больше, чем оговорено с руководством. В частности, человек оформляется на половину ставки, а фактически пребывает на службе весь день.

«Поэтому без введения нормы о минимальном размере месячной оплаты труда для таких категорий работников, я думаю, они окажутся в неблагоприятном положении, несмотря на норму о минимальной часовой оплате», — заключил Андрей Колганов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда.