Джонни Депп — уникальный актер, он может сыграть характерного персонажа, даже если на нем тонна грима. При этом яркие образы только помогают Деппу, но никак не перекрывают его талант. 9 июня Джонни празднует день рождения — ему исполнилось 58 лет! 5-tv.ru собрал перевоплощения Деппа, которые вы точно видели.

Эдвард — «Эдвард Руки-ножницы»

Джонни Депп в роли Эдварда. Фото: kinopoisk.ru

Бледный и вечно грустный Эдвард пугал своими руками, вместо которых были огромные лезвия ножниц. Сложно представить, но Эдвардом мог стать Том Круз или Джим Керри. И все же режиссер Тим Бертон отдал предпочтение своему любимчику Деппу. Ради этой роли актер похудел на десять килограммов! Может в этом причина столь выразительных глаз главного героя?

Чарли — «Чарли и шоколадная фабрика»

Джони Депп в роли Вилли Вонки. Фото: kinopoisk.ru

Владелец шоколадной фабрики и ребенок в душе, яркий и неординарный Вилли Вонка, — культовая роль Джонни Деппа. Самые запоминающиеся детали из образа Вонки — шляпа, бордовый костюм, трость, круглые очки в белой оправе и кожаные перчатки (в пандемию коронавируса — актуальны как никогда). Минимальный макияж, идеальный тон лица, четкие брови, белоснежная улыбка и стрижка каре. Естественно, волосок к волоску.

Безумный шляпник — «Алиса в стране чудес»

Джонни Депп в роли Безумного Шляпника. Фото: kinopoisk.ru

Эксцентричный, неординарный, яркий — это все Безумный Шляпник. Образ — взрыв цвета. Сложно представить, сколько времени Джонни Депп проводил в кресле гримеров. Актеру наносили белый тон, красили глаза и веки, вставляли ярко зеленые линзы и делали рыжие непослушные брови. Обязательный атрибут костюма — шляпа и бант на шее.

Икабод Крейн — «Сонная лощина»

Джонни Депп в роли Икабода Крейна. Фото: kinopoisk.ru

Констебль из Нью-Йорка Икабод Крейн в исполнении Деппа — мечта многих девушек. Бледный, черноволосый юноша с темными глазами и отличным вкусом. Спрашивается, где же у небогатого героя были деньги на такие костюмы? И кто же ему стирал и гладил идеально белый шарф, который выглядывал из-под пиджака?

Капитан Джек Воробей — «Пираты Карибского моря»

Джони Депп в роли Джека Воробья. Простите, капитана Джека Воробья. Фото: kinopoisk.ru

Это один из самых узнаваемых образов Джонни Деппа. Иногда сложно понять, где актер, а где его персонаж, капитан Джек Воробей. Образ пирата и покорителя морей — один из любимейших для косплеев и вечеринок с перевоплощением. На создание эксцентричного Воробья Джонни Деппа вдохновил Кит Ричардс из группы The Rolling Stones.

Суини Тодд — «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит»

Джонни Депп в роли Суини Тодда. Фото: kinopoisk.ru

Еще один жуткий герой Деппа — парикмахер-убийца. Кредо образа: лицо — бледнее, глаза — краснее, волосы — чем больше похожи на гнездо, тем лучше. И не забудьте про знаменитую седую прядь. А если захотите повторить костюм, помните, что с ножницами и лезвиями лучше не шутить.

Бонус

Гилберт Грейп — «Что гложет Гилберта Грейпа»

Джонни Депп в роли Гилберта Грейпа. Фото: kinopoisk.ru

Для этой роли Деппу не пришлось краситься или переодеваться в яркие наряды. Максимальная естественность и небрежность. Длинные волосы, свободные рубашки и потертые джинсы — вот образ Гилберта Грейпа. Увы, но об этом фильме чаще вспоминают, когда говорят о гении Леонардо Ди Каприо: 19-летнему актеру эта роль принесла первые крупные награды.