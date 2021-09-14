ТОП-5 имен мужчин, которые не пропустят ни одной юбки

Когда мужчина пользуется вниманием женщин, про него говорят — не пропустит ни одной юбки. Сколько женских сердец было разбито именно таким образом, когда любвеобильный кавалер, не раздумывая, переходил от одной пассии к другой. Чтобы женщинам было легче ориентироваться в этом обманчивом мире, эксперты составили список мужских имен, обладатели которых чаще всего ухлестывают за дамами напропалую.

Николай

Тихий и скромный парень с именем Николай никогда не будет заподозрен в большом послужном списке Донжуана. Он тщательно скрывает свои «достижения» на этом поприще, никогда не хвастает победами и не оставляет своим возлюбленным контактов. При этом он может искренне любить жену, но разделять чувства духовные и страсть к женским прелестям.

Денис

Само имя, отсылающее нас к греческому покровителю виноделия и веселья Дионису, говорит о нраве его обладателя. Легкий и общительный, обаятельный Денис всегда в центре внимания. И ему это нравится. Более того, такой мужчина не признает рамок общения. Примечательно, но после мимолетного романа он не чувствует угрызений совести.

Даниил

Женщины для Даниила — способ снять стресс. Особенно, когда он устал от семейных драм и проблем. Такой мужчина может горячо любить и ценить жену, но хранить верность он не способен. Самое забавное, что при этом он дико ревнует свою избранницу чуть ли не к каждому встречному!

Степан

Этот парень любит шумные компании, причем, как мужские, так и женские. Он всегда собирает на себе взгляды дам, поскольку весел, общителен и мил. Общение для него нередко идет на грани флирта, и потому он не всегда может удержаться от искушения. Семьей чаще всего Степан обзаводится рано, чтобы не отставать от ровесников, но не нарушать клятву верности ему дается тяжело.

Василий

Открытый и простой, на первый взгляд, Василий не производит впечатление завзятого бабника. Он добродушен, никогда не откажет в помощи. И его галантные манеры, не дающие намека на флирт, нередко заманивают в западню доверчивых барышень. Василию трудно удержаться на грани, и потому он частенько переходит границы отношений, которые изначально были дружескими или даже служебными. Поскольку он знает о своей слабости к женскому полу, совесть его сильно не мучает.

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