Присутствовавшие на похоронах Юлии Норкиной заметили в гробу странный сверток

Участники церемонии прощания с покойной журналисткой Юлией Норкиной утверждают, что заметили в гробу странный сверток, который туда якобы положил овдовевший Андрей Норкин. Как пишет «Экономика сегодня», никаких фото- или видео подтверждений этой информации быть не может, так как на похоронах в подмосковном Пушкино телеведущий попросил всех присутствующих не делать никаких кадров. Он сам сделал единственный снимок и разместил в Instagram.

Всего проститься с Юлией 6 июня на Новодеревенское кладбище собралось порядка 100 человек, среди которых были и никогда не знакомые с ней люди, но ценившие ее талант, профессиональные качества и благотворительную деятельность.

Instagram @norkinntv

Очевидцы утверждают, что глубоко переживающий утрату любимого человека Норкин почти все время похорон провел в одиночестве в противоположной от собравшихся части кладбища. У тела Юлии он появился только к моменту опускания гроба.

Юлия Норкина скончалась на 53-м году жизни в пятницу, 5 июня. Официальная причина смерти — инфаркт. По словам близкого друга радио- и телеведущей Евгения Спицына, в последние месяцы звезда сильно переживала из-за пандемии коронавируса, что спровоцировало серьезный эмоциональный стресс.

Юлия Норкина (в девичестве — Рыбакова) родилась в 1967 году. В 1992 году начала работать на одной из столичных радиостанций, где познакомилась с будущим мужем. У Юлии остались четверо детей. Сын Александр, родившийся в 1986 году в первом браке, дочь Александра, появившаяся на свет в 1995 году, а также сыновья Артем и Алексей, которых пара усыновила в 2002 и 2004 году, соответственно. Известно, что у мальчиков одна и та же мать. В 2019 году у Норкиных родился внук Дмитрий.