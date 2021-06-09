Как в день Иоанна Русского задобрить домового и отгородиться от нечисти?

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Карина Бернтгольц
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9 июня отмечается день памяти исповедника Праведного Иоанна Русского. В девятый день лета старались вынести сор из избы в прямом и переносном смысле.

Фото, видео: Clutch.ua; www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, Anatoly Prososov, Ralph Kerpa, CHROMORANGE / Bilderbox

Православные христиане 9 июня чтят память Иоанна Русского. На Руси праздник также прозвали Федориным днем в честь мученицы Феодоры.

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История праздника

9 июня отмечается сразу два церковных праздника — день исповедника Иоанна Русского и мученицы Феодоры.

Иоанн служил солдатом в армии Петра Первого и участвовал в русско-турецкой войне. Однажды он был взят в плен и продан начальнику турецкой конницы, который хотел обратить его в ислам. Однако православный христианин не был готов отказаться от веры в Иисуса Христа, твердость его убеждений поразила турецкого воина, и тот смирился.

Что можно делать 9 июня

9 июня люди старались всячески задобрить домового. Например, ставили в угол горшочек каши или бросали несколько монет в надежде, что это принесет прибыль. Считалось, что таким образом можно увеличить свой доход и попросить домового восстановить утраченную гармонию в семье.

Также на праздник в народе старались «вынести сор из избы», причем и в прямом, и в переносном смысле. Нужно было навести порядок в жилище и забыть старые обиды.

Что нельзя делать 9 июня

В день Иоанна Русского нельзя было подметать. Считалось, что домовой забирается в этот день под метлу, и неосторожная хозяйка может вымести его вместе с сором.

Также нельзя было много болтать не по делу. Необходимо было воздержаться от ссор и зависти в адрес других, а также постараться уладить конфликты с домочадцами.

Приметы

  • Если на улице будет душно, следом придет пасмурная погода.
  • Увидишь росу поздно утром на траве — готовься к жаре.
  • Если дует ветер с северо-запада, то жди в скором времени ненастья и дождей.
  • Если появился туман, лето будет теплым.

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