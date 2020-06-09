🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 9 июня, сегодня Луна находится в знаке Водолей. Это время идеально подходит для саморазвития, самосовершенствования и созидания. Лучше всего окунуться в творчество и на время погрузиться в мир иллюзий.

♈ Овен

Легко почувствовать, что мир рушится, когда все идет не по плану. Однако стоит запомнить: по-настоящему безупречен только неведомый нам божественный план. Откиньтесь на спинку кресла, расслабьтесь и наблюдайте за тем, что происходит в вашей жизни. Поверьте, впереди — только лучшее.

Космический совет: доверьтесь божественным силам.

♉ Телец

Легко податься панике и тревоге, когда в мире бушует коронавирус. Карты побуждают вас смотреть на вещи позитивно и продолжать следовать намеченному пути. Если вы беспокоитесь о своих финансах, поверьте, что колесо фортуны тоже может повернуться в вашу сторону. Первоочередная задача для вас — быть последовательными в своих усилиях и оставаться приверженными своим целям.

Космический совет: не отказывайтесь от мечты из-за неоправданной тревоги.

♊ Близнецы

Близнецы, иногда, пытаясь защитить людей, которых мы любим, мы в конечном итоге предаем себя и свои идеалы. Разве какие-то отношения стоят того, чтобы отказаться от своих ценностей? Настало время быть твердым при общении со своей второй половинкой. Тот, кто по-настоящему любит, ни за что не отвернется от вас.

Космический совет: поступайте в соответствии со своими убеждениями.

♋ Рак

Какой ваш самый большой страх, Раки? Что вас заставляет забраться в свою «нору» и не выползать из нее? Карты побуждают вас проявить мужество и сделать то, от чего вы долго уклонялись. Не бойтесь говорить правду. Помочь себе можете только вы сами. Перестаньте слушать чужое мнение и разберитесь в себе.

Космический совет: столкнись со своим величайшим страхом лицом к лицу.

♌ Лев

Иногда мы соглашаемся на меньшее, потому что мы не верим, что заслуживаем большего. Сегодня звезды вам советуют отпустить все то, что не соответствует вашему уровню. Вселенная на вашей стороне. Поверьте, что вы на правильном пути и продолжайте двигаться вперед. Совсем скоро вы получите то, о чем давно мечтали.

Космический совет: не бойтесь отпустить вещи, которые вам не подходят.

♍ Дева

Девы, почему вместо того, чтобы получить удовольствие, вы начинаете чего-то стыдиться? Звезды вам советуют, наконец, перейти на новый уровень отношений с тем человеком, с которым вы ощущаете себя комфортно. Если вы думаете, что еще к этому не готовы, проведите внутреннюю работу над собой.

Космический совет: не бойтесь своих чувств.

♎ Весы

Весы, разве вы не любите, когда все вещи расставляются по местам, и на душе становится легко и свободно? В вашей жизни начинается эпоха блаженства и гармонии с самим собой. Наконец-то вы готовы прогнать темные облака и перенаправить свое внимание на все хорошее, что с вами произошло. Вселенная поможет вам поверить в чудо.

Космический совет: подготовьтесь к приятным переменам.

♏ Скорпион

Скорпионы, ваше сердце — настоящий алхимик, обладающий способностью превращать такие эмоции как гнев, печаль и ревность в радость и любовь. Вам действительно несколько раз казалось, что вы находитесь в аду, но вы сумели достойно выйти из этого тяжелого периода и извлечь уроки. Не падайте духом. Черная полоса скоро закончится.

Космический совет: попробуйте посмотреть на вещи другими глазами.

♐ Стрелец

Стрелец, Вселенная никогда не дает вам ничего того, с чем бы вы не могли справиться. Другими словами, вы обладаете силой, необходимой для борьбы с болью, которая терзает вас изнутри. Сегодня у вас есть шанс освободить себя о того, что отягощало вас на протяжении всей жизни. Поблагодарите высшие силы.

Космический совет: проявите внутреннюю силу.

♑ Козерог

Козероги, хватит себя ругать. Не извиняйтесь за свое прошлое, за настоящее и будущее. Вы имеете право делать то, что хотите, вопреки мнению окружающих. Вспомните фразу Леди Гаги: «Я прекрасна в своем роде, потому что Бог не делает ошибок. Я на правильном пути. Я такой родилась!»

Космический совет: полюбите себя таким, какой вы есть.

♒ Водолей

Это правда, что есть некоторые вещи, которые предопределены: на что-то мы действительно влиять не в силах. Однако мы не абсолютно бессильны. Свобода воли играет неотъемлемую роль в определении хода нашей жизни. Вместо того, чтобы играть в жертву, займите позицию революционера и управляйте своей судьбой.

Космический совет: вы можете все изменить, если захотите.

♊ Рыбы

Рыбы, живите моментом. Не нужно думать о том, что будет дальше. Если вы любите, любите, хотите поцеловать — целуйте. Поддайтесь своим чувствам. Звезды советуют вам открыться близким людям и не бояться проявлять эмоции.

Космический совет: оставайтесь верными своим внутренним побуждениям.

Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 июня.