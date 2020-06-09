Ученые Флоридского атлантического университета и Университета штата Огайо пришли к неожиданному выводу. По результатам испытаний на грызунах специалисты заключили, что хронический стресс может вызвать воспаление мозга.

Как пишет News-medical.net, в ходе эксперимента животных вводили в стрессовое состояние, и через месяц измеряли уровень содержания в организме молекул, указывающих на нейровоспаления. Больше всего их обнаружили в гиппокампе — отделе головного мозга, отвечающем за память, пространственное ориентирование и обучение.

Выяснилось, что длительный стресс пагубно влияет на состояние этой части мозга: там гибнут стволовые клетки или образуется избыток белого вещества, которое может стать предвестником воспаления. По словам ученых, на людей стресс действует аналогичным образом.

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