Хронический стресс может вызвать воспаление мозга — американские ученые

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Карина Бернтгольц
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Соответствующие выводы были получены после испытаний над грызунами во Флоридском атлантическом университете и Университете штата Огайо.

Хронический стресс может вызвать воспаление мозга — американские ученые

Фото: www.globallookpress.com / Oleksiy Maksymenko

Ученые Флоридского атлантического университета и Университета штата Огайо пришли к неожиданному выводу. По результатам испытаний на грызунах специалисты заключили, что хронический стресс может вызвать воспаление мозга.

Как пишет News-medical.net, в ходе эксперимента животных вводили в стрессовое состояние, и через месяц измеряли уровень содержания в организме молекул, указывающих на нейровоспаления. Больше всего их обнаружили в гиппокампе — отделе головного мозга, отвечающем за память, пространственное ориентирование и обучение.

Выяснилось, что длительный стресс пагубно влияет на состояние этой части мозга: там гибнут стволовые клетки или образуется избыток белого вещества, которое может стать предвестником воспаления. По словам ученых, на людей стресс действует аналогичным образом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые выяснили, чем можно заменить кофе для восстановления бодрости.

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