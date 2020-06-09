Погибший в ДТП с Ефремовым водитель ранее был лишен прав
Кроме того, Сергея Захарова привлекали к административной ответственности за появление в нетрезвом виде в общественном месте.
Фото: 5-tv.ru
Погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова Сергей Захаров ранее лишали водительских прав сроком на год за нарушение правил обгона. Кроме того, как стало известно 5-tv.ru, 15 лет назад водитель, на имя которого был зарегистрирован в то время автомобиль ВАЗ, привлекался к ответственности за незаконное использование специальных цветографических схем автомобилей, а также за подложные номерные знаки.
Кроме того, в 2006 году Захаров привлекался к административной ответственности за появление в нетрезвом виде в общественном месте.
Между тем писатель и журналист Дмитрий Соколов-Митрич опубликовал на своей странице в Facebook отзывы клиентов о работе Сергея Захарова курьером.
«Лучший курьер Захаров Сергей! Как всегда, вежлив, пунктуален, одним словом доставка без проблем. Спасибо!»
«Захаров Сергей Владимирович — отличный курьер. Доставил все вовремя и аккуратно. Вежливый и приятный человек».
«Захаров Сергей Владимирович — отличный курьер и просто приятный человек. Пунктуальный, всегда все продукты сложены аккуратно».
«Замечательный курьер! Обязательный, доброжелательный, вежливый.»
«Сергей очень внимательный и скрупулезный. Доставка всегда в строго запланированное время, все продукты уложены и распределены по совместимости. В заморозку добавляет сухой лед в пакетах. Ну, чего еще желать, спасибо ему огромное!», — цитирует Соколов-Митрич пользователей.
По его словам, в роковой вечер курьер уже закончил работу — за десять минут до аварии он доставил последний заказ.
Как сообщалось ранее, вечером 8 июня 58-летний Сергей Захаров развозил по Москве заказы на автомобиле «Лада» курьерской службы. На Смоленской площади в его машину врезался выехавший на встречку Jeep Grand Cherokee, за рулем которого находился Михаил Ефремов. В МВД сообщили, что в момент аварии заслуженный артист России был пьян. 5-tv.ru публиковал видео с вдовой погибшего водителя, на котором она рассказывает, каким был ее супруг
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