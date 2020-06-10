ТОП-6 самых редких и красивых женских имен, сулящих необычную судьбу

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Алиса Старжевская
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Многие редкие имена, вышедшие из употребления, имеют интересное происхождение и красивое звучание.

ТОП-6 самых редких и красивых женских имен, сулящих необычную судьбу

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha

Не секрет, что имя способно определять судьбу. Именно поэтому еще с древних времен к выбору имени для девочки подходили со всей серьезностью. Мы уже давно привыкли к простым и распространенным именам вроде «Ани» или «Маши», но есть и такие, которые встречаются крайне редко. Clutch сделал подборку малораспространенных, но красивых имен, которые обладают сильной энергетикой и способны принести счастье их обладательницам.

Аида

Об этом необычном имени мир узнал после знаменитой оперы Джузеппе Верди. Откуда оно взялось доподлинно неизвестно, но говорят, что с одного из африканских языков имя переводится как «первая дочь». Девочки, получившие это имя, обладают сильной интуицией, которая является им большим подспорьем в жизни.

Анита

Обладательницы этого имени — интересные и харизматичные натуры, несмотря на сложность характера. Девочка вырастет умной, восприимчивой и грациозной.

Василиса

Крайне популярное имя на Руси, которое со временем ушло в прошлое. Василиса означает «царственная». Женщины, носящие это имя, в большинстве случаев очень удачливы и успешны.

Злата

Еще одно имя, которое принесет удачу ее обладательнице. Злата значит не только богатая, но и талантливая. Такая девочка будет славиться своим высоким интеллектом, большими талантами и широкой душой.

Лада

Это имя тоже имеет древнеславянские корни. Его можно перевести как «жена», «ладная», «милая». Обладательницы этого имени становятся хорошими женами и матерями и находят свою отдушину в семье.

Мелисса

Имя связано с древней богиней Мелиссой, имеющей талант исцелять людей и нести в мир добро. В силу этого энергетика имени очень сильная, а ее обладательницы — женщины с необычной и интересной судьбой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, обладатели каких имен вырастают избалованными эгоистами.

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