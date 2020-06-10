1300 ВЦИОМ: принять участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции планируют 67 процентов россиян

Эфирная новость 9

С 15 июня в регионах откроются три тысячи информационных стендов, где волонтеры будут заниматься разъяснением текста поправок.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон; 5-tv.ru

67% россиян планируют принять участие в Общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию. Таковы данные опроса, который провел ВЦИОМ.

Уже в понедельник в регионах откроют три тысячи информационных стендов, где будут работать волонтеры. Также они будут дежурить на избирательных участках в день голосования, измерять температуру посетителям, помогать маломобильным гражданам. Об этом активисты рассказали на встрече с главой Центризбиркома. Элла Памфилова подчеркнула, что и волонтеры, и ЦИК занимаются разъяснением поправок в Конституцию, а не агитацией. И еще раз отметила, что процедура голосования будет максимально прозрачной.

«Тут многие заявляют, что все не прозрачно. Что бесконечно какие-то возможности для фальсификации, упрощенные процедуры. У нас нет никаких упрощенных процедур, коллеги. Мы сделали исходя из специфики, то, что весь мир сейчас находится. И он будет так жить не один месяц, и не два, и не три с повышенными мерами безопасности. Но жить надо, жизнь идет. В то числе и процедуры демократические, и прочие надо осуществлять, люди же хотят жить», — сказала глава ЦИК РФ.

Центризбирком будет внимательно следить за ситуацией с электронным голосованием и проверять все жалобы. Никакого принуждения быть не должно. Каждый может голосовать там, где считает удобным — в интернете или на участке, подчеркнула Элла Памфилова.

Читайте также

+19° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
68.67
0.36 77.35
0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:43
Врачи не смогли спасти госпитализированного с СОVID-19 писателя-сатирика Трушкина
14:35
Украинка с 13-м размером груди впервые выступит на турнире MMA
14:29
На первый этап снятия ограничений из-за коронавируса перешел 41 регион России
14:21
Развод или любовь до гроба — скажет фата: свадебные приметы, проверенные временем
14:14
1300 ВЦИОМ: принять участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции планируют 67 процентов россиян
14:12
Михаила Ефремова планируют направить на психолого-психиатрическую экспертизу

Сейчас читают

«Плохо, болит»: запись последнего разговора с сатириком Трушкиным из больницы
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июня, для всех знаков зодиака
«Собутыльники не могли остановить?» — Почему Панкратов-Черный винит друзей Ефремова в ДТП

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок