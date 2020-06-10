Вкусная артикуляционная гимнастика: ТОП упражнений для развития речи ребенка

Нарушение произношения звуков у детей часто бывает связано с недостатками артикуляционной моторики. В таких случаях логопеды и детские неврологи советуют заниматься специальной артикуляционной гимнастикой, но маленьким детям скучно ежедневно по несколько раз выполнять однообразные упражнения, сидя перед зеркалом. Логопед Светлана Ивлева советует использовать вкусняшки, чтобы малышам было приятнее и веселее заниматься гимнастикой.

Йогурт

Для выполнения первого упражнения понадобится йогурт, сгущенное молоко, варенье — что больше нравится ребенку. На первом этапе ему придется облизать ложку. Если это упражнение выполнить легко, на очереди — поварешка.

«Это упражнение замечательно растягивает подъязычную уздечку, развивает мышцы языка, увеличивает амплитуду его движения. Даже если ребенок будет немножко чумазый, зато абсолютно довольный», — поясняет Светлана Ивлева.

Даже пустой стаканчик с остатками йогурта на стенках может послужить прекрасным тренажером. Пусть ребенок оближет стенки стаканчика, дотягиваясь язычком до каждого уголочка.

Хлебные палочки и сушки

С помощью хлебных палочек можно тренировать круговую мышцу губ. Кондитерское изделие нужно зажать между верхней губой и носом и подержать. Другое упражнение заключается в передвижении палочки с помощью губ из одного уголка губ в другой, как показано на видео. В случае с сушкой задача состоит в том, чтобы удерживая ее губами, просунуть в отверстие кончик языка.

Витамины

Обычная витаминка поможет научить ребенка делать упражнение под названием «чашечка». Это упражнение необходимо для правильного формирования шипящих звуков. Витаминку нужно положить ребенку на середину высунутого языка и попросить его удерживать таблетку в таком положении как можно дольше.

Семечки подсолнечника

С помощью очищенных семян можно формировать точные движения языка. Семечка кладется на кончик языка, после чего ребенок должен аккуратно занести ее в рот.

Конфеты

Любимый детьми чупа-чупс тоже может стать отличным тренажером. Леденец на палочке располагается с разных уголков рта, а ребенок должен дотянуться до лакомства языком. Кроме того, детям непременно понравится упражнение с мармеладным червячком, которое также показано на видео.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие продукты улучшают настроение и могут помочь не впасть в уныние в условиях самоизоляции.