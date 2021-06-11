Федосья Колосяница-Гречушница: что можно и что нельзя делать 11 июня

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Василий Заика
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Православные почитают память Феодосии Константинопольской, принявшей мученическую смерть в VIII веке.

Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Digfoto, Torsten Schon, H. Gehlken, Victor Lisitsyn, Peter Carroll, West Coast Surfer, Martin Siepmann

В православном календаре 11 июня — день преподобной Феодосии Константинопольской. Святая известна тем, что защищала икону Христа.

История праздника:

Феодосия жила в VIII веке в богатой и честной семье. После смерти родителей она приняла постриг и раздала имущество бедным. После прославилась, как защитница иконы Спасителя от воинов императора Льва III Исавра. Святыню пытались снять с храма, который она украшала более 400 лет. Посмевшую противиться воле властителя деву заточили в темницу и пытали. Феодосия приняла мученическую смерть, а на месте ее захоронения стали происходить чудесные исцеления больных.

Традиции и обычаи 11 июня:

На Руси дату именовали Федосьей Колосяницей, и неспроста. В этот день начинала колоситься рожь. Девушки в ее честь водили хороводы и пели, а затем с парнями катались по всходам, пишет «Утро.ру».

Кроме того, принято было сеять гречиху и сажать бобы. Потому Федосью величали еще и Гречушницей.

В этот день особое внимание наши предки уделяли домашней скотине. Ее кормили испеченным хлебом — для плодовитости.

Народные приметы на 11 июня:

Быстрое возвращение пчел в ульи сулит ливень.

Если много пауков видно, и туман стелется, установится хорошая погода.

Днем ветер дует в одном направлении, а ночью усиливается, значит, будут часто идти дожди.

Тишина и сильная жара предвещают грозу или град.

Солнце светит ярко — к теплому сентябрю.

Что нельзя делать 11 июня:

Браться за новые дела не положено, а то возникнут финансовые проблемы и неприятности в личной жизни.

Прыгать и бегать не разрешается, чтобы не навалились беды.

Не следует уезжать далеко: в пути возможны кражи, аварии, травмы.

Ввязываться в ссору ни к чему, иначе она затянется, и отношения навсегда разладятся.

Также не рекомендуется тосковать и печалиться, чтобы такою не стала вся жизнь.

Выходя из дома, нежелательно смотреть на солнце — это приведет к трудностям с дыханием или помешательству.

Запрещено отправляться на охоту, там ждет неудача.

Не стоит жениться и выходить замуж: супруги будут несчастны, а развестись им не удастся.

Что можно делать 11 июня:

11 июня следует провести весело, тогда и в дальнейшем будут хорошие события и позитивное настроение.

Позволяется сходить на рыбалку: там ждет большой улов.

Нечаянно высыпавшуюся на пол соль надо потоптать ногами, затем собрать и унести подальше от дома — это убережет от неприятностей.

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