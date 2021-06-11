Федосья Колосяница-Гречушница: что можно и что нельзя делать 11 июня
Православные почитают память Феодосии Константинопольской, принявшей мученическую смерть в VIII веке.
Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Digfoto, Torsten Schon, H. Gehlken, Victor Lisitsyn, Peter Carroll, West Coast Surfer, Martin Siepmann
В православном календаре 11 июня — день преподобной Феодосии Константинопольской. Святая известна тем, что защищала икону Христа.
История праздника:
Феодосия жила в VIII веке в богатой и честной семье. После смерти родителей она приняла постриг и раздала имущество бедным. После прославилась, как защитница иконы Спасителя от воинов императора Льва III Исавра. Святыню пытались снять с храма, который она украшала более 400 лет. Посмевшую противиться воле властителя деву заточили в темницу и пытали. Феодосия приняла мученическую смерть, а на месте ее захоронения стали происходить чудесные исцеления больных.
Традиции и обычаи 11 июня:
На Руси дату именовали Федосьей Колосяницей, и неспроста. В этот день начинала колоситься рожь. Девушки в ее честь водили хороводы и пели, а затем с парнями катались по всходам, пишет «Утро.ру».
Кроме того, принято было сеять гречиху и сажать бобы. Потому Федосью величали еще и Гречушницей.
В этот день особое внимание наши предки уделяли домашней скотине. Ее кормили испеченным хлебом — для плодовитости.
Народные приметы на 11 июня:
Быстрое возвращение пчел в ульи сулит ливень.
Если много пауков видно, и туман стелется, установится хорошая погода.
Днем ветер дует в одном направлении, а ночью усиливается, значит, будут часто идти дожди.
Тишина и сильная жара предвещают грозу или град.
Солнце светит ярко — к теплому сентябрю.
Что нельзя делать 11 июня:
Браться за новые дела не положено, а то возникнут финансовые проблемы и неприятности в личной жизни.
Прыгать и бегать не разрешается, чтобы не навалились беды.
Не следует уезжать далеко: в пути возможны кражи, аварии, травмы.
Ввязываться в ссору ни к чему, иначе она затянется, и отношения навсегда разладятся.
Также не рекомендуется тосковать и печалиться, чтобы такою не стала вся жизнь.
Выходя из дома, нежелательно смотреть на солнце — это приведет к трудностям с дыханием или помешательству.
Запрещено отправляться на охоту, там ждет неудача.
Не стоит жениться и выходить замуж: супруги будут несчастны, а развестись им не удастся.
Что можно делать 11 июня:
11 июня следует провести весело, тогда и в дальнейшем будут хорошие события и позитивное настроение.
Позволяется сходить на рыбалку: там ждет большой улов.
Нечаянно высыпавшуюся на пол соль надо потоптать ногами, затем собрать и унести подальше от дома — это убережет от неприятностей.
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