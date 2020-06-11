Путин оговорился и нечаянно «создал» новое министерство

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Алина Потёмкина
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Инцидент произошел в ходе совещания с кабмином и представителями IT-отрасли.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин оговорился в ходе совещания с членами правительства и случайно «создал» новое министерство. Приводя данные, глава государства запнулся, озвучивая название ведомства, и сослался на Минэкономсвязи, хотя в России такого не существует.

«По оценке Минэконом…связи, <…> в 2020 году расходы хозяйствующих субъектов на информационно-коммуникационные технологии сократятся в среднем на 20%», — сказал Путин.

Видеоконференция проводилась с премьер-министром, другими членами кабмина и представителями сферы информационных технологий. Участники обсуждали проблемы и меры поддержки отрасли. По итогам Владимир Путин дал поручения правительству, как поддержать IT-компании, сообщал 5-tv.ru. Президент отметил, что отечественные цифровые технологии должны развиваться и в нынешних непростых экономических условиях.

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