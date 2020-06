Василиса Володина рассказала, какие украшения сгладят влияние коридора затмений

Известный астролог и телеведущая Василиса Володина рассказала подписчикам в Instagram, какие украшения помогут сгладить воздействия коридора затмений, который продлится до 5 июля.

«Носим в ближайший месяц золото, родонит, аквамарин, изумруды и голубой кварц. Эти камни гармонизируют влияние коридора затмений», — поделилась знанием астролог.

Instagram @vasilisa.volodina

Также ведущая рассказала о том, что в 50 световых годах от Земли зреет пульсирующая звезда Люси, названная так в честь песни The Beatles Lucy in the Sky with Diamonds. Сейчас она уже выкристаллизовалась на 90%. Когда процесс завершится, по словам Володиной, этого огромного бриллианта хватит на всех. Поклонники поблагодарили ведущую за советы и обещали ждать, когда им перепадет кусочек знаменитого драгоценного камня.

