ТОП-5 знаков зодиака, на которых влияет полнолуние

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Валентин Черников
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Астрологи рассказали, для кого полная Луна — подарок, а для кого — испытание.

ТОП-5 знаков зодиака, на которых влияет полнолуние

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Chung

Ученым известно, что Луна влияет на поведение животных, птиц и некоторых насекомых. По поводу воздействия спутника Земли на человека нет единого мнения. Астрологи даже называют знаки зодиака, которые больше других зависимы от полнолуния. Их приводит портал Lisa.ru.

Полнолуние для Тельцов — удачное время. В этот период они достигают больших успехов почти во всех сферах — от построения карьеры до похудения.

Близнецы в полнолуние рискуют оказаться в круговороте проблем, связанных с финансами или рискованными поступками. В это время они теряют контроль над собой, становятся более раздражительными и рискуют рассориться с родными и коллегами.

Не менее импульсивны во время полнолуния Скорпионы. Они принимают необдуманные решения, не идут на компромиссы. В такие периоды им рекомендуется посвящать время себе — заниматься интересными делами и знакомиться с людьми.

Агрессия и излишняя эмоциональность Львов в полнолуние толкает их на конфликты. Им стоит быть крайне осторожными в контактах с окружающими. В то же время у представителей этого знака наблюдается апатия и упадок сил.

Весов в полнолуние также покидает энергия. Им становится трудно формулировать свои мысли. Они совершают ошибки на работе, не справляются со сроками, многое забывают. В это время их организм может давать сбои.

Ранее 5-tv.ru писал, что делать каждому знаку зодиака в период коридора затмений — с 5 июня по 5 июля.

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ТОП-5 знаков зодиака, на которых влияет полнолуние

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