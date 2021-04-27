Идти дальше: Звезды, которые пережили сексуальное насилие

Артист Стас Костюшкин рассказал, что пережил надругательство над собой. Он сделал заявление, чтобы обезопасить собственных детей. Ранее другие звезды тоже нашли в себе силы заявить о подобных ситуациях, чтобы поддержать переживших сексуальное насилие.

Стас Костюшкин

Global Look Press / Anatoly Lomokhov

Бывший участник группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин рассказал, что ему пришлось пережить сексуальное насилие. По словам Стаса, это было в Ленинграде. В детстве Стас любил ездить с друзьями на завод пластполимеров, чтобы найти разные игровые мелочи. В одну из поездок ним подошел взрослый человек и угрожал мальчикам. Стасу удалось сбежать, но мужчина дал понять ему, что убьет друзей в случае его побега. Костюшкин вернулся, мужчина надругался над ним и его друзьями. Ребята договорились не рассказывать об этом никому, но через много лет артист решил обнародовать эту историю, так как переживает за своих детей и боится, что с ними может случиться подобное. В обращении к подписчикам он попросил читающих его страницу родителей обратить внимание на отношения с детьми и сделать все возможное, чтобы они были защищены.

Наталья Андрейченко

kinopoisk.ru

Актриса советского кино и звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания» Наталья Андрейченко возвращалась домой после репетиции из института на такси. Водитель вез Наталью по темной дороге и остановился около кладбища. Андрейченко вспоминает, что это было очень резко, а у таксиста были словно «отточенные движения». Она разбила ногой лобовое стекло и вырвалась из закрытой машины, а таксист побежал за ней. Андрейченко встретила двух молодых людей и попросила помочь. Парни прогнали водителя, но позже сами напали на молодую актрису и начали избивать. Актриса периодически теряла сознание от боли. Насильников приговорили к 18 годам строго режима. Справиться с болью Наталье Андрейченко помогла работа, любовь к жизни и окружающим людям. Актриса смогла рассказать об этом случае только через 30 лет. Она сделала это, чтобы показать своим примером, что через страшное можно пройти и жить дальше.

Маша Малиновская

Global Look Press / Anatoly Lomokhov

После высказывания Регины Тодоренко о домашнем насилии, Маша Малиновская откровенно рассказала о случае сексуального насилия, который ей пришлось пережить в детстве. На странице в Instagram Маша пояснила, что это был ее первый сексуальный опыт. После школы она вместе с одноклассницей шла домой. Девочек силой затащили в машину и отвезли в лес. Маша не смогла вырваться и убежать. Телеведущая заметила, что не делала ничего, что могло бы спровоцировать насильника. После этого случая Маша Малиновская постаралась смириться с произошедшим и сосредоточилась на учебе. В публикации Маша предложила помощь — она поделилась всероссийским телефоном доверия для женщин, подвергшихся домашнему насилию и телефоном независимого центра помощи тем, кто пережил сексуальное насилие.

Алена Яковлева

Global Look Press / Komsomolskaya Pravda

Актриса театра и кино Алена Яковлева пережила случай сексуального насилия в 90-х, когда села в машину к случайным попутчикам. В то время услуг такси не было. Водитель и пассажир машины отвезли ее по указанному адресу и даже предложили довезти до дома, но на обратном пути увезли в непонятном направлении. Оказавшись перед насильниками, Алена не стала раззадоривать их и сопротивляться, чтобы не лишиться жизни. После случившегося Яковлеву отвезли домой. Она была в таком шоке, что не могла думать о заявлении в полицию и не запомнила номер роковой машины. Актриса не поделилась с матерью о произошедшем и решилась рассказать об этом в одном из телешоу через десятки лет.

Памела Андерсон

Global Look Press / Wiese

В шесть лет Памелы Андерсон домогалась няня. Когда модели и актрисе исполнилось 12 лет, она стала жертвой сексуального насилия. 25-летний друг брата пригласил ее домой, чтобы обучить игре в нарды. Как считает Андерсон, ее сформировавшаяся фигура спровоцировала молодого человека на этот поступок. Памела была напугана, она не смогла вырваться и убежать. Это был ее первый гетеросексуальный опыт. Еще один случай изнасилования актриса пережила в 15 лет. Ее бойфренд предложил девушке заняться сексом с его друзьями. Услышав отказ, парень и шестеро друзей изнасиловали будущую актрису. После случившегося Памеле хотелось «исчезнуть», но она нашла в себе силы справиться с ситуацией.

Леди Гага

Global Look Press / Faye Sadou

В начале творческого пути Леди Гага пережила случай сексуального насилия. Молодой певице было 19 лет. Долгие годы девушка боялась высказаться, чтобы не погубить собственную карьеру, а еще не хотела, чтобы с ней ассоциировали эту ситуацию. В эфире радиошоу Леди Гага рассказала о произошедшем, но отказалась вспоминать подробности. Она винила себя в случившемся и искала причины в собственной внешности, употребляла алкоголь, чтобы забыть о травме. Справиться с потрясением ей помог друг — музыкант Тони Беннетт. Гага не хотела сообщать имя насильника, но известно, что он был на 20 лет старше певицы. Боль от этого случая она выплеснула в песне Swine.

Мадонна

kinopoisk.ru

Мадонна подверглась сексуальному насилию в 19 лет, когда только приехала в Нью-Йорк и направлялась в студию танцев. Занятия неожиданно отменили. У певицы совсем не было денег, и она не могла даже позвонить домой. Случайный знакомый предложил юной Мадонне воспользоваться домашним телефоном у него дома, и у девушки не было другого выбора. В одном из переулков парень приставил нож к шее Мадонны и изнасиловал. Артистка была страшно напугана: она боялась умереть и поэтому не сопротивлялась. Она упомянула об этом в 2013-м, но не стала раскрывать детали. Позже Мадонна решилась объяснить, как это произошло. В эссе для Harper's Bazaar она рассказала, почему не обратилась в полицию. По словам Мадонны, ей пришлось бы проходить медосмотр и вспоминать страшный случай в деталях на суде. Это показалось ей унизительным, поэтому певица решила смириться с произошедшим.