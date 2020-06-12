Исаакий-змеевик: как избежать беды в Змеиный праздник — 12 июня
Согласно поверьям, в этот день на Земле властвует змей-искуситель. Сегодня, как никогда ранее, важно быть максимально собранным.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Wilfried Martin, Rolf Nussbaumer, Nick Spurling/FLPA, Chris Robbins, CHROMORANGE / Bilderbox, Mag. Philip Bildstein, Liz Gregg
Издревле 12 июня считался «змеиным праздником». На Руси он получил такое название, поскольку в этот период змеи устраивали свадьбы, подыскивая лучшего партнера: пресмыкающиеся выползали из пещер, где провели всю зиму и, сцепившись хвостами, устраивали «обрядовые танцы». Ходить в этот день в лес считалось опасным, поскольку невзначай можно было стать жертвой змеиного укуса, а противоядие от него не мог найти ни один сильный знахарь.
Согласно канонам русской православной церкви, святой покровитель этого дня — игумен обители Далматской, преподобный Исаакий.
Что категорически запрещено делать 12 июня
В Змеиный день предки старались не покидать свои дома, чтобы невзначай не наткнуться на ядовитого врага. Лучше — переждать время, уединившись.
Кроме того, считалось дурным знаком сегодня что-нибудь найти или заводить новое знакомство. Чужая вещица, равно как и чужеземец, пророчили несчастье и страдание человеку и его семье.
В день Исаакия-змеевика опасно жечь костры: считалось, что огонь привлекает злых духов.
Нельзя сегодня также отказывать в помощи нуждающимся. По преданию, любой отказ станет причиной ужасных и плачевных последствий.
12 июня категорически запрещено ссориться и выяснять отношения даже с самыми близкими людьми. Любое неосторожное слово сегодня будет равно проклятию, а примириться после скандала и вовсе будет невозможно.
Народные приметы в День Исаакия-змеевика
- Сны с 11 на 12 июня считаются вещими, поэтому важно не игнорировать их, а правильно расшифровать;
- Если в этот день зацвел шиповник — предстоящая зима будет суровой и бесснежной;
- Слышен крик сов в ночи — нужно готовиться в длительному и резкому похолоданию;
- Наткнуться на паутину в доме — следует опасаться ненастья.
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