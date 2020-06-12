ТОП-5 советов по выбору одежды для некрасивой попы

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Карина Бернтгольц
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Стилисты убеждены, что любые недостатки фигуры можно скрыть, если умело подбирать вещи для своего гардероба.

ТОП-5 советов по выбору одежды для некрасивой попы

Фото: www.globallookpress.com / Michael Ip

По мнению стилистов, любая девушка может выглядеть великолепно, главное — правильно подобрать одежду. Хорошо продуманное сочетание вещей и выбор наиболее подходящих фасонов позволит скрыть любые несовершенства и моментально покорить мужской пол. Для тех, кто переживает по поводу неидеальной формы своей пятой точки, Wday.ru специально подготовил ряд рекомендаций.

Джинсы с завышенной талией и высокими карманами

www.globallookpress.com / Valentina Ranieri

Джинсы с завышенной талией обладают целым рядом преимуществ. Они делают талию более выразительной и изящной, визуально удлиняют ноги, а также скрывают недостатки в области бедер. Нельзя умалять и роль карманов. Если они расположены на своем месте, пятая точка будет выглядеть более «аппетитно» и привлекательно.

Штаны с цветочным принтом

www.globallookpress.com / Celine Gaille

Тем, кто желает придать своим ягодицам дополнительный объем, следует сосредоточиться на выборе штанов с цветочным принтом. Как ни странно, такой утонченный узор действует, как магнит, на представителей противоположного пола.

Юбка А-силуэта

www.globallookpress.com / Андрей Акуша

Настоящая находка для тех, кто хочет скрыть недостатки в области бедер — юбка А-силуэта. Ее форма подходит почти для всех и позволит идеально расставить акценты. При этом особенно эффектно будут смотреться модели из плотных фактурных материалов. В этом случае популярные твидовые костюмы придутся как нельзя кстати.

Юбка-тюльпан

www.globallookpress.com / PLANET PHOTOS

Юбка-тюльпан — еще одна неотъемлемая часть гардероба девушки, мечтающей о фигуре «песочные часы». Главное — подобрать к такой юбке соответствующий верх, желательно обтягивающий, чтобы подчеркнуть изящность изгибов тела.

Удлиненные жакеты и кардиганы

www.globallookpress.com / Michael Ip

Самый простой способ скрыть некрасивую попу — носить удлиненные пиджаки, жакеты и кардиганы, под которыми спрячутся все несовершенства. Такая одежда будет смотреться беспроигрышно и на слишком худых, и на полных женщинах.

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