Еремей-распрягальник: Что можно и что нельзя делать 13 июня?

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Василий Заика
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В этот день православная церковь чтит память святого Ермы, который проповедовал христианство и испытал множество гонений со стороны язычников.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Wermter, C., Anton Kavashkin, DanitaDelimont.com, Robert Michael, Andrew Mccaren, Nick White

Православные верующие 13 июня почитают память святого Ермы, который проповедовал христианскую веру и подвергался гонениям со стороны язычников. Стоит отметить, что епископ не является мучеником, потому что ушел в иной мир своей смертью.

Традиции 13 июня:

На Руси в этот день крестьяне заканчивали посевную, распрягали лошадей, сеяли бобы и смотрели на росу. По ней наши предки судили о предстоящей погоде. Если росы много — будет солнечный день, если ее нет — жди дождя.

13 июня было принято в обязательном порядке дать лошадям отдых. Крестьяне купали их в водоемах и баловали различными лакомствами.

Приметы 13 июня:

Если в этот день с утра стоит густой туман, который не рассеивается к обеду, то ухудшение погоды не заставит себя ждать.

Ненастная погода 13 июня указывает на лютую зиму. В старину говорили: «На Еремея непогода — всю зиму промаешься».

Что категорически нельзя делать 13 июня:

На Еремея-распрягальника запрещается ездить на лошадях верхом или запрягать их в телегу — жди неудачи в пути.

13 июня нельзя уходить с поля после посева яровых, не задобрив угощением Полевика. На Руси верили, что Житный Дед может раздухариться и наслать вредителей на ростки. Во рву рядом с дорогой Полевику оставляли яйца и старого петуха без головы.

В этот день нельзя затевать переезд. Наши предки верили, что смена жилища навлечет проблемы с деньгами и работой, а также плохо скажется на здоровье.

На Еремея-распрягальника запрещено повышать голос. В противном случае вы рискуете притянуть беду и несчастье.

13 июня не стоит брать в руки упавшую булавку, которая используется в качестве оберега от сглаза и порчи. Подняв ее, можно обратить весь накопившийся негатив на себя.

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