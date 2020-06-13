ТОП-5 сильнейших целебных свойств чеснока

О целебных свойствах чеснока люди знают с древних времен. Этот овощ с острым вкусом и сильным запахом активно использовался целителями в приготовлении лекарственных средств и до сих пор является популярным ингредиентом в народной медицине, в частности китайской и индийской. В Европе биологически активные свойства чеснока ученые начали серьезно изучать в начале XIX века, посте того как была замечена его роль в предотвращении распространения бубонной чумы во Франции. С тех пор многие целебные свойства чеснока получили научное обоснование. Главные из них напомнил интернет-портал FOOD.NEWS.

1. Чеснок снижает артериальное давление

Согласно данным, опубликованным в журнале «Авиценна» еще в 2014 году, исследования на животных показали, что экстракт чеснока нормализует кровяное давление. Последующие клинические исследования подтвердили, что чеснок помогает регулировать давление у более чем 80% людей со склонностью к гипертонии.

2. Чеснок снижает уровень холестерина и поддерживает здоровье сердца

Медицинские эксперименты показали, что регулярное употребление чеснока снижает уровень холестерина и не дает скопиться холестерину в сосудах, предотвращая таким образом серьезные сердечно-сосудистые заболевания. Чеснок также помогает расслабить затвердевшие кровеносные сосуды и предотвратить образование тромбов, снижая риск инсульта и инфаркта.

3. Чеснок поддерживает здоровье костей

Исследования показали, что чеснок увеличивает эстроген женского полового гормона, что может быть весьма полезным для женщин в период менопаузы. Эстроген является важным компонентом здоровья костей, поскольку он помогает стимулировать выработку костных клеток. Следовательно, употребление большего количества чеснока может помочь снизить риск развития остеопороза и артрита.

4. Чеснок улучшает работу мозга

Чеснок содержит мощный антиоксидант под названием S-аллилцистеин — он борется с так называемыми свободными радикалами, которые разрушают нейроны мозга и ускоряют возрастное снижение когнитивных функций.

5. Чеснок улучшает состояние кожи

Сильные антиоксидантные, антибактериальные и противогрибковые свойства чеснока помогают убивать патогенные микроорганизмы, которые вызывают прыщи, так называемую атлетическую стопу и другие кожные инфекции.

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