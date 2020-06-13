ТОП-5 сильнейших целебных свойств чеснока
Научные исследования показали, что чеснок помогает от давления, снижает холестерин, влияет на состояние кожи и предотвращает многие серьезные заболевания.
Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Ulrich Niehoff
О целебных свойствах чеснока люди знают с древних времен. Этот овощ с острым вкусом и сильным запахом активно использовался целителями в приготовлении лекарственных средств и до сих пор является популярным ингредиентом в народной медицине, в частности китайской и индийской. В Европе биологически активные свойства чеснока ученые начали серьезно изучать в начале XIX века, посте того как была замечена его роль в предотвращении распространения бубонной чумы во Франции. С тех пор многие целебные свойства чеснока получили научное обоснование. Главные из них напомнил интернет-портал FOOD.NEWS.
1. Чеснок снижает артериальное давление
Согласно данным, опубликованным в журнале «Авиценна» еще в 2014 году, исследования на животных показали, что экстракт чеснока нормализует кровяное давление. Последующие клинические исследования подтвердили, что чеснок помогает регулировать давление у более чем 80% людей со склонностью к гипертонии.
2. Чеснок снижает уровень холестерина и поддерживает здоровье сердца
Медицинские эксперименты показали, что регулярное употребление чеснока снижает уровень холестерина и не дает скопиться холестерину в сосудах, предотвращая таким образом серьезные сердечно-сосудистые заболевания. Чеснок также помогает расслабить затвердевшие кровеносные сосуды и предотвратить образование тромбов, снижая риск инсульта и инфаркта.
3. Чеснок поддерживает здоровье костей
Исследования показали, что чеснок увеличивает эстроген женского полового гормона, что может быть весьма полезным для женщин в период менопаузы. Эстроген является важным компонентом здоровья костей, поскольку он помогает стимулировать выработку костных клеток. Следовательно, употребление большего количества чеснока может помочь снизить риск развития остеопороза и артрита.
4. Чеснок улучшает работу мозга
Чеснок содержит мощный антиоксидант под названием S-аллилцистеин — он борется с так называемыми свободными радикалами, которые разрушают нейроны мозга и ускоряют возрастное снижение когнитивных функций.
5. Чеснок улучшает состояние кожи
Сильные антиоксидантные, антибактериальные и противогрибковые свойства чеснока помогают убивать патогенные микроорганизмы, которые вызывают прыщи, так называемую атлетическую стопу и другие кожные инфекции.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, медики назвали пять продуктов, которые могут помочь предотвратить заражение коронавирусом.
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