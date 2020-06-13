Доктор Комаровский предупредил об опасности ватных палочек

|
Светлана Александрова
19

Ежегодно только в США более 12 тысяч детей серьезно травмируют себя, пытаясь почистить уши.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Antonio Pisacreta/Ropi; Instagram @doctor_komarovskiy

Известный детский врач Евгений Комаровский разъяснил на своей странице в Instagram, что использовать ватные палочки для чистки ушей от серы детям совершенно не нужно, а к тому же еще и опасно.

По словам доктора, ежегодно только в США травмируют себя ватными палочками более 12 тысяч детей, большинство из них в возрасте до восьми лет. Причем на малышей младше четырех лет приходится около 40% подобных травм. В особо тяжелых случаях происходит повреждение барабанной перепонки или даже длительное нарушение функции среднего уха, что в результате вызывает проблемы не только со слухом, но и с вестибулярным аппаратом.

Instagram @doctor_komarovskiy

Евгений Комаровский напомнил, что человеческий организм устроен таким образом, что ушные каналы самоочищаются, а использование ватных палочек для их прочистки только заталкивают серу глубже. По его словам, лишь из эстетических соображений достаточно просто смахнуть грязь из видимой части ушей и один-два раза в неделю промыть их намыленным мизинцем. А если у родителей появилось подозрение, что у ребенка в ухе образовалась серная пробка, следует обратиться за квалифицированной медицинской помощью.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, доктор Комаровский объяснил, как правильно лечить насморк у детей.

Читайте также

+21° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 26%
69.12
0.50 78.52
0.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:19
Доктор Комаровский предупредил об опасности ватных палочек
14:08
«Может быть, будет гражданский иск»: Семья погибшего в ДТП не приняла извинения Ефремова
13:53
«Нет неприкасаемых»: Пригожин о «пьяном» ДТП Ефремова
13:43
Избиение вице-консула посольства Киргизии в Москве попало на видео
13:24
Петербургский пенсионер лишился медали «За победу над Германией»
13:16
Чтобы получить выплаты и пособия россиянам больше не нужно собирать справки

Сейчас читают

ТОП-5 лучших любовников-мужчин по знаку зодиака
«Многие из нас не знают, как дальше жить»: Наталья Штурм об обращении Ефремова
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 июня, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок