Доктор Комаровский предупредил об опасности ватных палочек

Известный детский врач Евгений Комаровский разъяснил на своей странице в Instagram, что использовать ватные палочки для чистки ушей от серы детям совершенно не нужно, а к тому же еще и опасно.

По словам доктора, ежегодно только в США травмируют себя ватными палочками более 12 тысяч детей, большинство из них в возрасте до восьми лет. Причем на малышей младше четырех лет приходится около 40% подобных травм. В особо тяжелых случаях происходит повреждение барабанной перепонки или даже длительное нарушение функции среднего уха, что в результате вызывает проблемы не только со слухом, но и с вестибулярным аппаратом.

Instagram @doctor_komarovskiy

Евгений Комаровский напомнил, что человеческий организм устроен таким образом, что ушные каналы самоочищаются, а использование ватных палочек для их прочистки только заталкивают серу глубже. По его словам, лишь из эстетических соображений достаточно просто смахнуть грязь из видимой части ушей и один-два раза в неделю промыть их намыленным мизинцем. А если у родителей появилось подозрение, что у ребенка в ухе образовалась серная пробка, следует обратиться за квалифицированной медицинской помощью.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, доктор Комаровский объяснил, как правильно лечить насморк у детей.