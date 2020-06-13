Доктор Комаровский предупредил об опасности ватных палочек
Ежегодно только в США более 12 тысяч детей серьезно травмируют себя, пытаясь почистить уши.
Закрыть
Смотрите также:
«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены
«Он мне сам советовал»: Жорин назвал вероятную причину исчезновения Алибасова
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака
«Собутыльники не могли остановить?» — Почему Панкратов-Черный винит друзей Ефремова в ДТП
Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака
«У меня денег до…»: Подробности первого допроса Ефремова после «пьяного» ДТП
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / Antonio Pisacreta/Ropi; Instagram @doctor_komarovskiy
Известный детский врач Евгений Комаровский разъяснил на своей странице в Instagram, что использовать ватные палочки для чистки ушей от серы детям совершенно не нужно, а к тому же еще и опасно.
По словам доктора, ежегодно только в США травмируют себя ватными палочками более 12 тысяч детей, большинство из них в возрасте до восьми лет. Причем на малышей младше четырех лет приходится около 40% подобных травм. В особо тяжелых случаях происходит повреждение барабанной перепонки или даже длительное нарушение функции среднего уха, что в результате вызывает проблемы не только со слухом, но и с вестибулярным аппаратом.
Евгений Комаровский напомнил, что человеческий организм устроен таким образом, что ушные каналы самоочищаются, а использование ватных палочек для их прочистки только заталкивают серу глубже. По его словам, лишь из эстетических соображений достаточно просто смахнуть грязь из видимой части ушей и один-два раза в неделю промыть их намыленным мизинцем. А если у родителей появилось подозрение, что у ребенка в ухе образовалась серная пробка, следует обратиться за квалифицированной медицинской помощью.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, доктор Комаровский объяснил, как правильно лечить насморк у детей.
Читайте также
26%
0.50 78.52
0.60
Нашли ошибку?