Девочка или мальчик? Ученые выяснили, что пол ребенка зависит от мужских генов

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Карина Бернтгольц
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Корри Гелатти предположил, что соотношение полов в потомстве является наследуемым признаком, который передается по мужской линии.

Девочка или мальчик? Ученые выяснили, что пол ребенка зависит от мужских генов

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Frey

Биолог Корри Гелатти из университета Ньюкасла обнаружил интересную закономерность. Исследователь установил, что пол ребенка зависит от гена, передаваемого по мужской линии.

Как отмечает SpringerLink, в ходе эксперимента специалист проанализировал родословные 927 американских и европейских семейств. Эти генеалогические древа прослеживали жизненный путь в общей сложности 556 387 человек, начиная с 1600 года.

В результате Гелатти заключил, что мужчины являются обладателями генов, которые контролируют выработку сперматозойдов, несущих хромосому X (отвечающую за девочку) и Y (отвечающую за мальчика). У женщин эти гены тоже присутствуют, но они не выражены и поэтому не влияют на пол ребенка.

Поскольку мужчины несут два разных типа генов (от отца и матери), возможны три комбинации этих генов: 1) ММ, когда вырабатывается больше Y-хромосом и рождаются мальчики; 2) ЖЖ, когда вырабатывается больше Х-хромосом и рождаются девочки; 3) МЖ, когда шансы рождения мальчиков и девочек примерно равны.

По мнению Галатти, эта теория объясняет соблюдение баланса полов в популяции, существующего в природе. Если бы число мужчин превышало количество женщин, представительницы прекрасного пола (а среди них больше потомков отцов с комбинацией ЖЖ) смогли бы передать Y-хромосому потомству и в более поздних поколениях смогло бы родиться больше девочек.

Ранее 5-tv.ru назвал месяца года, в которые рождаются самые красивые мальчики.

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