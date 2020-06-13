Девочка или мальчик? Ученые выяснили, что пол ребенка зависит от мужских генов

|
Карина Бернтгольц
959

Корри Гелатти предположил, что соотношение полов в потомстве является наследуемым признаком, который передается по мужской линии.

Девочка или мальчик? Ученые выяснили, что пол ребенка зависит от мужских генов

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Frey

Биолог Корри Гелатти из университета Ньюкасла обнаружил интересную закономерность. Исследователь установил, что пол ребенка зависит от гена, передаваемого по мужской линии.

Как отмечает SpringerLink, в ходе эксперимента специалист проанализировал родословные 927 американских и европейских семейств. Эти генеалогические древа прослеживали жизненный путь в общей сложности 556 387 человек, начиная с 1600 года.

В результате Гелатти заключил, что мужчины являются обладателями генов, которые контролируют выработку сперматозойдов, несущих хромосому X (отвечающую за девочку) и Y (отвечающую за мальчика). У женщин эти гены тоже присутствуют, но они не выражены и поэтому не влияют на пол ребенка.

Поскольку мужчины несут два разных типа генов (от отца и матери), возможны три комбинации этих генов: 1) ММ, когда вырабатывается больше Y-хромосом и рождаются мальчики; 2) ЖЖ, когда вырабатывается больше Х-хромосом и рождаются девочки; 3) МЖ, когда шансы рождения мальчиков и девочек примерно равны.

По мнению Галатти, эта теория объясняет соблюдение баланса полов в популяции, существующего в природе. Если бы число мужчин превышало количество женщин, представительницы прекрасного пола (а среди них больше потомков отцов с комбинацией ЖЖ) смогли бы передать Y-хромосому потомству и в более поздних поколениях смогло бы родиться больше девочек.

Ранее 5-tv.ru назвал месяца года, в которые рождаются самые красивые мальчики.

Читайте также

+21° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 31%
69.12
0.50 78.52
0.60
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 июня

Последние новости

17:25
Есть ли риск заразиться СОVID-19 через посуду или еду? Вирусолог о безопасном посещении кафе
17:17
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 июня
16:56
Мертвецки пьяного звезду «Дома-2» Кудряшова доставили в полицию
16:45
«Леся на охоте»: Никитюк в экстравагантном образе выступает в защиту рысей
16:31
Полина Гагарина удивила Билана, исполнив его песню «Держи» — видео
16:16
Девочка или мальчик? Ученые выяснили, что пол ребенка зависит от мужских генов

Сейчас читают

«Летящая и радостная»: Андрей Норкин показал архивное фото покойной жены
Создал новые проблемы: Почему после записи обращения Ефремов рискует попасть под стражу? — объясняет Жорин
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 июня, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок