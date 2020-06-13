Девочка или мальчик? Ученые выяснили, что пол ребенка зависит от мужских генов

Биолог Корри Гелатти из университета Ньюкасла обнаружил интересную закономерность. Исследователь установил, что пол ребенка зависит от гена, передаваемого по мужской линии.

Как отмечает SpringerLink, в ходе эксперимента специалист проанализировал родословные 927 американских и европейских семейств. Эти генеалогические древа прослеживали жизненный путь в общей сложности 556 387 человек, начиная с 1600 года.

В результате Гелатти заключил, что мужчины являются обладателями генов, которые контролируют выработку сперматозойдов, несущих хромосому X (отвечающую за девочку) и Y (отвечающую за мальчика). У женщин эти гены тоже присутствуют, но они не выражены и поэтому не влияют на пол ребенка.

Поскольку мужчины несут два разных типа генов (от отца и матери), возможны три комбинации этих генов: 1) ММ, когда вырабатывается больше Y-хромосом и рождаются мальчики; 2) ЖЖ, когда вырабатывается больше Х-хромосом и рождаются девочки; 3) МЖ, когда шансы рождения мальчиков и девочек примерно равны.

По мнению Галатти, эта теория объясняет соблюдение баланса полов в популяции, существующего в природе. Если бы число мужчин превышало количество женщин, представительницы прекрасного пола (а среди них больше потомков отцов с комбинацией ЖЖ) смогли бы передать Y-хромосому потомству и в более поздних поколениях смогло бы родиться больше девочек.

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