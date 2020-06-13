Девочка или мальчик? Ученые выяснили, что пол ребенка зависит от мужских генов
Корри Гелатти предположил, что соотношение полов в потомстве является наследуемым признаком, который передается по мужской линии.
Фото: www.globallookpress.com / Thomas Frey
Биолог Корри Гелатти из университета Ньюкасла обнаружил интересную закономерность. Исследователь установил, что пол ребенка зависит от гена, передаваемого по мужской линии.
Как отмечает SpringerLink, в ходе эксперимента специалист проанализировал родословные 927 американских и европейских семейств. Эти генеалогические древа прослеживали жизненный путь в общей сложности 556 387 человек, начиная с 1600 года.
В результате Гелатти заключил, что мужчины являются обладателями генов, которые контролируют выработку сперматозойдов, несущих хромосому X (отвечающую за девочку) и Y (отвечающую за мальчика). У женщин эти гены тоже присутствуют, но они не выражены и поэтому не влияют на пол ребенка.
Поскольку мужчины несут два разных типа генов (от отца и матери), возможны три комбинации этих генов: 1) ММ, когда вырабатывается больше Y-хромосом и рождаются мальчики; 2) ЖЖ, когда вырабатывается больше Х-хромосом и рождаются девочки; 3) МЖ, когда шансы рождения мальчиков и девочек примерно равны.
По мнению Галатти, эта теория объясняет соблюдение баланса полов в популяции, существующего в природе. Если бы число мужчин превышало количество женщин, представительницы прекрасного пола (а среди них больше потомков отцов с комбинацией ЖЖ) смогли бы передать Y-хромосому потомству и в более поздних поколениях смогло бы родиться больше девочек.
Ранее 5-tv.ru назвал месяца года, в которые рождаются самые красивые мальчики.
Читайте также
31%
0.50 78.52
0.60
Нашли ошибку?