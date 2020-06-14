Устин-брусничные губы: что можно и категорически нельзя делать 14 июня
Наши предки считали, что этот день важно посвятить семье и дому, а на прогулку можно выходить только по необходимости.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Michael Peuckert, Andrey Arkusha, Malcolm Schuyl/FLPA, Jochen Tack, kati, imagebroker/Michaela Begsteiger
Издревле 14 июня считался особым днем: по юлианскому календарю именно сегодня весна окончательно покидает Землю и наступает лето. В народе же своеобразный рубеж прозвали Устиновым днем и поговаривали: «Устин — между маем и июнем тын», где «тын» означал преграду или переход из одного состояния в другое.
Позже 14 июня получило и еще одно интересное название — Устин-брусничные губы, поскольку именно в это время созревает кисло-сладкая сочная ягодка брусника. По традиции, съесть сегодня горсть этих ягод — значит, приманить к себе счастье, успех и удачу.
Согласно канонам Русской православной церкви, святыми покровителями этого дня считаются Иустин Римский и Иустин Философ, великомученики, пострадавшие за искреннюю веру в Иисуса Христа.
Что нельзя делать в Устинов день?
Считалось, что устанавливать забор или возводить изгороди 14 июня — к крупному пожару. Лучше не рисковать и заняться мелкими делами по хозяйству.
Кроме того, опасно было в этот день врать по мелочам или клеветать на кого-то. Иначе — можно самому несдобровать.
Девушкам в этот день не советовали выходить из дома, поскольку любая встреча с незнакомым мужчиной сулила тяжкие испытания.
Что важно успеть сделать 14 июня?
В этот день хорошо заняться домашними делами: перебрать шкафы, протереть дальние углы и привести в порядок приусадебный участок. Такие манипуляции привлекут в дом счастье и богатство.
Тем, кто любит гулять по лесу, можно заняться сбором лекарственных трав.
Также придя в лес можно совершить обряд очищения: встав на полянке, поклонитесь на все четыре стороны света и попросите прощения у Земли-матушки. Так, вскоре все сложные ситуации решаться сами собой.
Приметы на Устина-брусничные губы:
- Если утром солнце красное — быть богатому урожаю, бледное — ждать заморозков;
- Если грачи играют на земле или ходят по траве — погода будет хорошей;
- Если скворцы учат детенышей летать — пора сеять гречку;
- Сон в ночь с 13 на 14 июня стоит понимать с точностью да наоборот.
Ранее 5-tv.ru рассказал, чего стоит остерегаться представителям разных знаков зодиака 14 июня.
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