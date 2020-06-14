Устин-брусничные губы: что можно и категорически нельзя делать 14 июня

|
Виктория Андреева
347

Наши предки считали, что этот день важно посвятить семье и дому, а на прогулку можно выходить только по необходимости.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Michael Peuckert, Andrey Arkusha, Malcolm Schuyl/FLPA, Jochen Tack, kati, imagebroker/Michaela Begsteiger

Издревле 14 июня считался особым днем: по юлианскому календарю именно сегодня весна окончательно покидает Землю и наступает лето. В народе же своеобразный рубеж прозвали Устиновым днем и поговаривали: «Устин — между маем и июнем тын», где «тын» означал преграду или переход из одного состояния в другое.

Позже 14 июня получило и еще одно интересное название — Устин-брусничные губы, поскольку именно в это время созревает кисло-сладкая сочная ягодка брусника. По традиции, съесть сегодня горсть этих ягод — значит, приманить к себе счастье, успех и удачу.

Согласно канонам Русской православной церкви, святыми покровителями этого дня считаются Иустин Римский и Иустин Философ, великомученики, пострадавшие за искреннюю веру в Иисуса Христа.

Что нельзя делать в Устинов день?

Считалось, что устанавливать забор или возводить изгороди 14 июня — к крупному пожару. Лучше не рисковать и заняться мелкими делами по хозяйству.

Кроме того, опасно было в этот день врать по мелочам или клеветать на кого-то. Иначе — можно самому несдобровать.

Девушкам в этот день не советовали выходить из дома, поскольку любая встреча с незнакомым мужчиной сулила тяжкие испытания.

Что важно успеть сделать 14 июня?

В этот день хорошо заняться домашними делами: перебрать шкафы, протереть дальние углы и привести в порядок приусадебный участок. Такие манипуляции привлекут в дом счастье и богатство.

Тем, кто любит гулять по лесу, можно заняться сбором лекарственных трав. 

Также придя в лес можно совершить обряд очищения: встав на полянке, поклонитесь на все четыре стороны света и попросите прощения у Земли-матушки. Так, вскоре все сложные ситуации решаться сами собой.

Приметы на Устина-брусничные губы:

  • Если утром солнце красное — быть богатому урожаю, бледное — ждать заморозков;
  • Если грачи играют на земле или ходят по траве — погода будет хорошей;
  • Если скворцы учат детенышей летать — пора сеять гречку;
  • Сон в ночь с 13 на 14 июня стоит понимать с точностью да наоборот.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чего стоит остерегаться представителям разных знаков зодиака 14 июня.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
69.12
0.50 78.52
0.60
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 июня

Последние новости

2:22
«Карась из берегов вышел»: в Тверской области прошел «рыбный дождь»
1:20
Устин-брусничные губы: что можно и категорически нельзя делать 14 июня
0:59
«Страсти маловато!» — Наталья Бочкарева устроила «сексуальный» тест-драйв
0:46
Граждан России избавили от банковского роуминга
0:23
«Я долго думала»: Варнава шокировала публику кардинальной сменой образа
0:05
Автомобилистов ждут важные нововведения с 1 июля — ГИБДД

Сейчас читают

Экс-командующий ВДВ посоветовал Киркорову извиниться за скетч про десантников
«Больно за его судьбу»: Ширвиндт об обращении Ефремова к родным жертвы ДТП
Почему Лепс «отрезал» на фото с друзьями Пригожина и Валерию

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок