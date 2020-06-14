Устин-брусничные губы: что можно и категорически нельзя делать 14 июня

Издревле 14 июня считался особым днем: по юлианскому календарю именно сегодня весна окончательно покидает Землю и наступает лето. В народе же своеобразный рубеж прозвали Устиновым днем и поговаривали: «Устин — между маем и июнем тын», где «тын» означал преграду или переход из одного состояния в другое.

Позже 14 июня получило и еще одно интересное название — Устин-брусничные губы, поскольку именно в это время созревает кисло-сладкая сочная ягодка брусника. По традиции, съесть сегодня горсть этих ягод — значит, приманить к себе счастье, успех и удачу.

Согласно канонам Русской православной церкви, святыми покровителями этого дня считаются Иустин Римский и Иустин Философ, великомученики, пострадавшие за искреннюю веру в Иисуса Христа.

Что нельзя делать в Устинов день?

Считалось, что устанавливать забор или возводить изгороди 14 июня — к крупному пожару. Лучше не рисковать и заняться мелкими делами по хозяйству.

Кроме того, опасно было в этот день врать по мелочам или клеветать на кого-то. Иначе — можно самому несдобровать.

Девушкам в этот день не советовали выходить из дома, поскольку любая встреча с незнакомым мужчиной сулила тяжкие испытания.

Что важно успеть сделать 14 июня?

В этот день хорошо заняться домашними делами: перебрать шкафы, протереть дальние углы и привести в порядок приусадебный участок. Такие манипуляции привлекут в дом счастье и богатство.

Тем, кто любит гулять по лесу, можно заняться сбором лекарственных трав.

Также придя в лес можно совершить обряд очищения: встав на полянке, поклонитесь на все четыре стороны света и попросите прощения у Земли-матушки. Так, вскоре все сложные ситуации решаться сами собой.

Приметы на Устина-брусничные губы:

Если утром солнце красное — быть богатому урожаю, бледное — ждать заморозков;

Если грачи играют на земле или ходят по траве — погода будет хорошей;

Если скворцы учат детенышей летать — пора сеять гречку;

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