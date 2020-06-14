🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 14 июня, Луна в знаке Рыб сулит неожиданные сюрпризы. Важно принять их с благодарностью и внимать знакам свыше. Будьте терпимы и не вступайте в бесполезные конфликты.

♈ Овен

14 июня вам, Овен, следует быть во всеоружии, поскольку Вселенная готовит вам сюрприз. Возможно, он будет приятным, а возможно и негативным — все зависит от того, как вы вели себя в последнее время. Главное, не забывайте сегодня, что порой важно и нужно прислушиваться к окружающим. Поверьте, это — единственный путь решения всех проблем.

Космический совет: будьте милосердны и проявите больше внимания к близким людям.

♉ Телец

Телец, вам пора сделать небольшую передышку. Посмотрите по сторонам и проанализируйте, на сколько вас устраивает все, что происходит вокруг. Сегодня, как никогда ранее важно проявить железную волю и подходить к решению проблемы с холодной головой. Не забудьте также, что иногда излишняя сентиментальность бывает вредна.

Космический совет: прислушайтесь к интуиции и перестаньте игнорировать собственные желания.

♊ Близнецы

Вашим спасением сегодня, Близнецы, станут ведические практики или гадания. Порой так хочется услышать верный совет со стороны, но как найти авторитетного человека? Безусловно, разложив карты вы считаете, что некто свыше дает вам знак. Однако на самом деле ответы кроются в глубине души — прислушайтесь к себе.

Космический совет: будьте честны с самим собой, достаточно лжи и фальши.

♋ Рак

Рак, ваше главное преимущество в умении быстро и много зарабатывать. Но разве деньги важнее любимого человека? Ответьте на этот вопрос не окружающим, а самому себе. Давно пора задуматься о личной жизни. Вам очень не хватает тепла и нежности. Впрочем, как и тому, кто тайно в вас влюблен.

Космический совет: жизнь — это шкатулка с сюрпризами. Будьте великодушны и получите все, о чем мечталось.