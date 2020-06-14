🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 14 июня, убывающая Луна в знаке Рыб сулит много интересных и запоминающихся событий. Главное — будьте начеку.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 14 июня, Луна в знаке Рыб сулит неожиданные сюрпризы. Важно принять их с благодарностью и внимать знакам свыше. Будьте терпимы и не вступайте в бесполезные конфликты.
♈ Овен
14 июня вам, Овен, следует быть во всеоружии, поскольку Вселенная готовит вам сюрприз. Возможно, он будет приятным, а возможно и негативным — все зависит от того, как вы вели себя в последнее время. Главное, не забывайте сегодня, что порой важно и нужно прислушиваться к окружающим. Поверьте, это — единственный путь решения всех проблем.
Космический совет: будьте милосердны и проявите больше внимания к близким людям.
♉ Телец
Телец, вам пора сделать небольшую передышку. Посмотрите по сторонам и проанализируйте, на сколько вас устраивает все, что происходит вокруг. Сегодня, как никогда ранее важно проявить железную волю и подходить к решению проблемы с холодной головой. Не забудьте также, что иногда излишняя сентиментальность бывает вредна.
Космический совет: прислушайтесь к интуиции и перестаньте игнорировать собственные желания.
♊ Близнецы
Вашим спасением сегодня, Близнецы, станут ведические практики или гадания. Порой так хочется услышать верный совет со стороны, но как найти авторитетного человека? Безусловно, разложив карты вы считаете, что некто свыше дает вам знак. Однако на самом деле ответы кроются в глубине души — прислушайтесь к себе.
Космический совет: будьте честны с самим собой, достаточно лжи и фальши.
♋ Рак
Рак, ваше главное преимущество в умении быстро и много зарабатывать. Но разве деньги важнее любимого человека? Ответьте на этот вопрос не окружающим, а самому себе. Давно пора задуматься о личной жизни. Вам очень не хватает тепла и нежности. Впрочем, как и тому, кто тайно в вас влюблен.
Космический совет: жизнь — это шкатулка с сюрпризами. Будьте великодушны и получите все, о чем мечталось.
♌ Лев
Лев, в настоящий момент вы находитесь в подвешенном состоянии. Вероятно, вас терзают сомнения по поводу того, правильный ли выбор вы совершили. Не торопитесь: проанализируйте ситуацию и рассчитайте несколько вариантов развития событий. Так будет проще отбросить лишнее и увидеть суть.
Космический совет: продолжайте действовать по задуманному сценарию. Не бойтесь мелких поражений.
♍ Дева
Известный канадский писатель Робин Шарма однажды сказал: «Все создается дважды: сначала — в голове, затем — в реальности». Зачастую эту простую истину многие игнорируют, рассчитывая на подарки судьбы. Будьте более рациональны и помните, что ваше будущее в ваших руках! Действуйте, но крайне осторожно.
Космический совет: будьте бдительны и предельно осторожны, чтобы не остаться у разбитого корыта.
♎ Весы
Весы, вы настолько одержимы мечтами и планами, что совсем позабыли о настоящем. Оглянитесь: рядом с вами тоже кое-что есть. Вполне вероятно, это даже живой человек. Научитесь быть более лояльным к близким людям и прощать им мелкие проступки. Только вместе вы способны достичь небывалых высот.
Космический совет: не скупитесь на эмоции, родные люди ждут от вас тепла и внимания.
♏ Скорпион
14 июня в вашем случае, Скорпион, пройдет под эгидой ностальгии. Вы так давно мечтали окунуться в грезы и побыть наедине с собой, что пора это сделать. Тем более, что лучшего случая в ближайшее время не представится. Будьте честны со Вселенной и собственной душой — только так вы можете рассчитывать на скорые, приятные перемены.
Космический совет: вспомните о старых друзьях и знакомых. Сегодня эти люди принесут вам нечто ценное.
♐ Стрелец
Стрелец, с чего вы взяли что можете и должны нести ответственность за других людей? Забудьте сегодня о том, что говорят окружающие и позаботьтесь о будущем. Вполне возможно, у вас накопилась куча дел, требующая срочного вмешательства. Не откладывайте проблемы в долгий ящик — рискуете остаться не у дел.
Космический совет: займитесь собственными проблемами и личной жизнью.
♑ Козерог
Наверняка вы знаете, Козерог, что немногие, обладая абсолютным авторитетом и силой, используют ресурсы на благо. Возможно, этот «кто-то» есть и в вашем близком окружении. Вы так долго терпели различные лишения, что настало время расставить все точки над «i». Будьте настойчивы и отстаивайте позицию до конца. Удача с вами.
Космический совет: используйте все свои возможности, чтобы восстановить справедливость.
♒ Водолей
Ваш девиз на сегодня, Водолей: «Быстрее, выше, сильнее!». Не бойтесь стоять на своем и доказывать правоту: любые споры закончатся в вашу пользу. Ваш жизненный опыт и образование позволяет перейти на новый уровень взаимоотношений с окружающими. Так воспользуйтесь этой возможностью: вперед, к новым вершинам!
Космический совет: сама Вселенная сулит вам удачу. Примите ее с благодарностью, как ценный подарок.
♊ Рыбы
Рыбы, вам ли не знать, какая сила скрывается в умении молчать? 14 июня для вас будет днем перемен и перевоплощений, однако бояться их не стоит. Главное — открыться миру и внимать его посылу. Вероятно, сегодня предстоит встреча с важным человеком. Проявите мудрость и получите желаемое.
Космический совет: будьте обходительны и вежливы, не болтайте попусту. Иначе — этим воспользуются недруги.
Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 июня.
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