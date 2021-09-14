Ошеломительный успех или крах карьеры: к чему снятся дети?

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Виктория Андреева
Эксклюзив 1 528

Экстрасенс Михаил Филоненко утверждает, что большое значение имеет внешний вид приснившегося ребенка.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nick White; 5-tv.ru

Безусловно, хоть раз в жизни каждый человек задумывался о значении снов. Порой, они бывают тревожные, но чаще — добрые и умиротворяющие. Однако в каждом из них есть особые знаки, которые предупреждают человека о грядущих важных событиях.

Так, в беседе с 5-tv.ru участник «Битвы экстрасенсов» Михаил Филоненко ответил на один из самых часто задаваемых вопросов: «К чему снятся дети?».

По словам, практикующего экстрасенса, в большинстве случаев увиденные во сне дети — добрый знак. Однако есть и исключения. Например, счастье и успех сулят лишь упитанные и улыбчивые малыши. Причем преимущественно, девочки.

Мальчики же — предвестники больших хлопот, считает Михаил. Правда, и здесь все не так плохо: если снятся крепыши, то заботы будут по счастливому поводу.

«Если сняться вялые дети, даже может быть не очень красивые, то стоит призадуматься о работе. Вероятно, какие-то неприятности вас там поджидают», — подытожил экстрасенс.

Известно также, что значение того или иного сна напрямую связано с днем недели, в который он привиделся. Так, например, по статистике, сон, увиденный в ночь с пятницы на субботу, почти всегда означает позитивные перемены

Ранее 5-tv.ru рассказал, как нужно понимать сны, приснившиеся в ночь с 13 на 14 июня.

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