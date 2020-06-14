Почему не стоит есть салат из огурцов и помидоров?

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Карина Бернтгольц
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Фитнес-тренер объяснил, как полезные вещества овощей нейтрализуются при смешении их между собой.

Почему не стоит есть салат из огурцов и помидоров?

Фото: www.globallookpress.com / Matthias Hauser

Сезонные овощи — огурцы и помидоры — в летний период пользуются большой популярностью. Зачастую их употребляют не только по отдельности, но и смешивают в салате, рассчитывая таким образом получить максимальное количество минералов и витаминов, необходимых для нормального функционирования организма.

В то же время по мнению экспертов, популярный салат из огурцов и помидоров не несет никакой пользы. Портал NGS55.RU рассказал, почему люди заблуждаются, смешивая два этих овоща, польза которых по отдельности очевидна.

Помидор

Помидоры являются источником большого количества полезных веществ. В них содержатся витамин С, витамин В, необходимый для нормального роста тканей, флавоноид нарингенин, способный уменьшать воспаления, а также ликопин, снижающий, в том числе риск раковых и сердечных заболеваний. Кроме того, красные плоды богаты калием, бета-кератином и снижающей кровяное давление хлорогеновой кислотой.

Огурец

В огурцах содержится клетчатка, витамины группы В, нейтрализующие сахар, калий, йод и полезные микроэлементы, предотвращающие накопление холестерина и улучшающие работу сердечной мышцы. Такие овощи помогают справиться с отечностью, улучшают обмен веществ и нормализуют работу щитовидной железы.

Что будет, если смешать огурцы с помидорами?

Несмотря на то, что два продукта несут в себе колоссальное количество витаминов, их смешивать не рекомендуется, иначе вся польза нейтрализуется.

«Во-первых, в огурцах содержится аскорбиназа, расщепляющая витамин С (он есть в помидорах). Во-вторых, у огурцов и помидоров разные процессы усвоения, желудок может переваривать что-то одно, а другой продукт, соответственно, начнет бродить. Из-за этого брожения салат из огурцов и помидоров может показаться тяжелым, в кишечнике появятся газы», — рассказал преподаватель Уральского института фитнеса Игорь Мормиль.

Он добавил, что огурцы относятся к щелочным продуктам, а помидоры — к кислым. Когда они смешиваются, образуются соли, что в результате может привести к заболеваниям почек и печени. Поэтому от любимого салата стоит отказаться.

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