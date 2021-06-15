Вторник, 15 июня — время использования сексуальной энергии своего мужчины

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Сергей Зеленский
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Издревле 15 июня на Руси почитали Святителя Никифора и отмечали праздник Зеленого Вьюна. Считалось, что в этот день увеличивается любовная энергетика людей.

Вторник, 15 июня — время использования сексуальной энергии своего мужчины

Фото: www.globallookpress.com © Chris Robbins

Гармонию и саморазвитие сулит 6-й лунный день, который в июне этого года выпадает на 15-е число. Это прекрасное время для получения новых знаний в любой, даже ранее не известной области, ведь звезды складываются так, что мыслительный процесс человека активизируется, а сила концентрации памяти возрастает многократно.

Что нельзя делать в этот день:

Противопоказаны ссоры. Если это все же произошло, стоит незамедлительно извиниться, иначе этот конфликт будет длиться долго, порождая у обеих сторон недовольство и обиды.

Что можно делать в этот день:

Считается, что на человека может снизойти откровение, либо в нем происходит пробуждение огромной силы, по крайне мере у мужчин. Поэтому для влюбленных женщин пришло время использовать момент трансформации сексуальной мощи своего партнера, но исключительно в благих целях.

В любом случае все действия сегодня должны быть настроены на позитивный лад. Желательно также устроить себе тяжелую физическую нагрузку или окунуться с головой в работу.

Христиане вспоминают сегодня святого Никифора — патриарха Константинопольского. За свои религиозные убеждения он был сослан в монастырь святого Феодора на берегу Босфора, где скончался в 828 году. Его мощи оказались нетленными, и в настоящее время хранятся на священной горе Афон в Греции.

Кроме того, сегодня по народному календарю день Зеленого Вьюна. 15 июня на Руси люди с утра собирались толпой и ходили по улицам, распевая песни. Их посвящали новобрачным, которые женились в этом году. Детей было принято одаривать сладостями.

Вечером молодежь собиралась на игрища. Девушки водили хороводы и плели венки из вьюна на счастье, на любовь. Считалось. что таким образом они плели мыслями свое будущее.

Именины: Дмитрий, Иван, а также Мария и Ульяна.

Сновидения: означают энергию, особенно сексуальную. Хорошие сновидения скажут о том, что все в норме. Тревожные видения станут сигналом к решительным действиям.

Приметы и суеверия:

  • Урожай зерновых зависит от погоды в этот день: если дождь — урожай будет плохим, и наоборот.
  • Не стоит ходить на кладбище — считается, что там можно повстречать темные силы, которые могут утащить к себе.
  • Нельзя в этот день купаться в открытых водоемах — предки опасались русалок, которые могут утащить на дно того, кто ослушается запрета.
  • Разрешена только влажная уборка, чтобы вместе с сором и пылью не вымести из дома счастье и благополучие.

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