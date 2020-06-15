🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июня, для всех знаков зодиака

Бывают времена, когда мы хватаем жизнь как быка за рога, а потом бывают моменты, когда мы вступаем в роль наблюдателя и устанавливаем некоторое расстояние между нами и нашими творениями. Думайте об этом как период обзора. Активно отрывайтесь от вещей, о которых вы беспокоились, и верьте, что ответы, которые вы ищете, придут к вам, когда вы поймаете неподвижность. Новолуние в вашем знаке (точнее, 21 июня или день летнего солнцестояния) станет для вас серьезным сбросом на глубоком уровне. Так что позвольте себе выпустить то, что больше не служит вам.

Логика — хорошая вещь, но слушали ли вы когда-нибудь свою интуицию? Может быть уже пришло время прозреть и сверкающими глазами окинуть мир вокруг вас, потому что самые великие секреты всегда скрыты в самых неожиданных местах. Те, кто не верит в магию, никогда не найдут ее. Позвольте себе получить любовное руководство, исходящее от ваших ангелов и гидов. Слова ободрения, которые они шепчут, помогут восстановить вашу веру в себя и выбранный путь.

Вы давно не были на открытом воздухе? Однако окружающие твердят — зачем взбираться на гору в грязных кроссовках, когда вы можете расслабиться, не выходя из дома. Но ваше пребывание дома заставило вас гораздо больше ценить щедрость Матери Природы. Звезды побуждают вас обратить внимание на то, что окружает вас. Пройдитесь босиком по траве, обнимите дерево, напитайтесь его энергетикой, даже если ваши соседи посчитают вас сумасшедшим.

Овны, сегодня астрологи рекомендуют вам повторять мантру: «я не слабак, я все могу!». В этот день вы можете почувствовать, что ваши убеждения оспариваются. Но вам не нужно делать ничего, с чем вы не резонируете, не уступайте нереальным требованиям окружающих. Призовите свою силу обратно к себе и отстаивайте то, во что вы верите. Поверьте, что те, кто действительно заботятся о вас, никогда не обременят вас нереалистичными ожиданиями.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 15 июня, когда убывающая Луна находится в знаке импульсивного Овна, многим представителям знаков зодиака может показаться, что их недооценивают, и поэтому захочется гнуть свою линию и отстаивать свою правоту несмотря ни на что. В этот день вероятны серьезные конфликты, так что астрологии советуют держать свои эмоции под контролем.

♌ Лев

Иногда мы становимся настолько одержимыми тем, что мы пытаемся проявить, мы верим, что есть только один выход из лабиринта. Может ли ваше туннельное зрение быть причиной, по которой вы чувствуете себя ограниченным? Есть о чем подумать, не так ли, Львы? Может показаться, что все разваливается, но правда в том, что за кулисами многое перестраивается. Астрологи сообщают, что вы прошли через период неопределенности и теперь вам нужно почувствовать себя в безопасности в ритме и потоке постоянно меняющейся жизни.

Космический совет: поверьте, что все, что с вами происходит — не просто так.

♍ Дева

В то время как про ясновидение (метафизическая способность «видеть») и яснослышание (метафизическая способность «слышать») часто пишут и о них говорят, ясновидение часто игнорируется. Вы когда-нибудь заходили в комнату, где все, казалось бы, идеально, и просто чувствовали, как вокруг скапливается энергия раздора, или слушали, как кто-то говорит: «У меня все хорошо, спасибо», и вы знаете, что что-то на самом деле не так? Сегодня вам необходимо обратить внимание на то, что говорит вам ваш внутренний компас. Это поможет вам понять, что подходит вам, а что нет.

Космический совет: сегодня ваши способности ясновидения повышены.

♎ Весы

Сегодня вам нужно задействовать свою силу сопереживания и предоставить место для своего окружения в вашем сердце в это время неопределенности. Может быть, вы просто выслушаете их без каких-либо суждений или предубеждений. Может быть, вы вставите свои пять копеек. Может быть, вы поделитесь забавной историей из жизни, когда вы боролись с теми же проблемами. Оставайтесь на связи со своей высшей мудростью, Весы, и вы точно будете знать, как заставить близких чувствовать себя лучше. PS: кто-нибудь говорил вам, что вы луч света в мире темных облаков?

Космический совет: подключитесь к силе эмпатии. Оставьте место для тех, кого любите.

♏ Скорпион

Любовь — это не то же самое, что тоска, Скорпионы. Вместо того, чтобы играть в жертву обстоятельств, возьмите власть в свои руки. В конце концов, это ваш сценарий! Тем временем звезды не исключают период эмоциональных потрясений. Отпустите необходимость быть понятыми, а вместе с ней и нереалистичные ожидания, которые давят на вас. Расстояние — ключ к получению перспективы. Вселенная хочет, чтобы вы помнили, когда обнаруживаете, что отступаете в пространство тьмы: это тоже пройдет.

Космический совет: отпустите необходимость быть понятыми.

♐ Стрелец

Каким вы хотите, чтобы вас запомнили, Стрельцы? Какое наследие вы хотите оставить? Сейчас не время, чтобы играть безопасно. Подумайте о том, что поджигает вашу душу, и начните работать для достижения поставленной цели. Легко поддаться иллюзии, что следование по пути страсти не принесет денег в ваш банк. Но у Вселенной есть способ поддержать тех, кто воплощает смелость. Итак, сделайте первый шаг и оставьте остальное таинственным силам выше. Космический совет: следуйте по пути страсти.

♑ Козерог

Время быстрого сканирования тела, Козероги. Закройте глаза и осмотрите свой физический сосуд с помощью внутреннего взгляда. Вы замечаете наличие каких-либо блоков или энергия течет свободно? Как насчет эмоционального фона? Может ли присутствие гнева, ненависти, обиды, неуверенности или ревности мешать движению хорошей энергии ци? Пришло время выдохнуть все это, трансмутировать тяжелые энергии. Если вы переживали какой-то личный кризис, вспомните старую поговорку «это тоже пройдет». Все именно так, как и должно быть.

Космический совет: пришло время трансмутировать тяжелые энергии.

♒ Водолей

Что если наши идеи не случайны, Водолеи? Что, если мы руководствуемся силой, большей, чем мы сами? Слушайте голос в своей голове, говорящий о том, что вы рискуете. Все, что вам нужно знать о «плане», раскроется после того, как вы встанете на выбранный путь. Письма и общение также могут быть большими темами для некоторых из вас. Забудьте о книге правил, поскольку вы позволяете себе выражать то, что происходит. Вы здесь, чтобы быть посланником новых и уникальных идей, а не потворствовать ожиданиям других от вас.

Космический совет: рискуйте и делайте то, к чему вы испытываете вдохновение.

♊ Рыбы

Почему мы так одержимы списками дел? Жизнь не тест производительности. Сойдите с беговой дорожки и послушайте, что говорит вам ваше тело. Замедление было необходимо. Учитывая, что мы находимся в ретроградном сезоне, вы можете обнаружить, что чувствуете себя довольно чувствительными к энергиям вокруг вас. Помните о том, кому вы отдаете свою энергию и что вы пускаете в свое пространство. Уход за собой важнее, чем когда-либо прежде.

Космический совет: пришло время для проверки вибрации, Рыбы.