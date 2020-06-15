ТОП-5 мужских имен, обладатели которых никогда не станут богатыми

Способность притягивать к себе деньги закладывается в человеческом имени, говорят специалисты. По мнению именологов, родители могут как наделить ребенка таким даром, так и отвадить от него денежные потоки. Все зависит от того, как они нарекут наследника.

Отличный плотник, сантехник, электрик, мастер на все руки. Все это о Степане. В его доме все превосходно сделано и всегда работает. Физический труд — его стихия. Но золотые руки Степы не приносят ему больших доходов.

Творческий, мечтательный мужчина по имени Константин, может выполнять и рутинную офисную работу. В любом случае деньги к нему не липнут. Проблема кроется в его безынициативности и склонности к самопожертвованию.

Глеб любит выпить и погулять на широкую ногу, отчего порою едва сводит концы с концами. Склонность к такому образу жизни, а также ненадежность и посредственность мешают ему встать на путь карьерного роста и обогащения.

Иным образом дела обстоят у Арсения. Он относится к деньгам чересчур бережливо, поскольку зарабатывает их с трудом. Ущемляя себя в тратах, он привыкает к скромной жизни. В результате его материальное состояние не растет.

Не умеет распределять свой бюджет мужчина с именем Вадим. Он тратит средства напропалую и залезает в долги. Усугубляет его положение и то, что он стремится работать только на себя. Часто это мешает его материальному развитию, пишет портал Lisa.ru.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-10 имен, обладатели которых притягивают деньги.