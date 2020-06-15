Будет ли новая вспышка COVID-19 после ЧП на рынке в Пекине?

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в интервью 5-tv.ru прокомментировал возможность второй волны пандемии коронавируса после вспышки инфекции на оптовом рынке в Пекине.

По словам специалиста, в настоящее время новой угрозы распространения COVID-19 нет.

«Эпидемия никогда не может сохранять ровную высокую интенсивность. Она падает в силу естественных причин. Их две. Одна причина — вирус, переходя от человека к человеку, меняется, он становится менее патогенным, вызывает менее тяжелые заболевания. Вторая причина — возрастает в популяции прослойка людей, которые перенесли этот вирус уже, чаще всего на ногах или не заметившие, что болели. Они иммунные, они создают барьер для распространения вирусов в популяции, поэтому второй вспышки сильной не будет», — сказал Алексей Аграновский.

Вирусолог отметил, что власти китайского города Баодин, по всей видимости, решили действовать без оглядки на права человека и ввести военное положение. В подобных ситуациях, по словам Алексея Аграновского, данные меры только улучшают ситуацию.

«Если надо людей запереть, значит должны приехать соответствующие силы, оцепить и не давать возможности больным развозить эту инфекцию», — сказал профессор.

Алексей Аграновский выразил предположение, что китайские власти пока достоверно не знают тип вируса, вспышка которого произошла на оптовом рынке в Пекине. До выяснения генома внеклеточного агента, скорее всего, и были введены жесткие ограничительные меры в городе Баодин.

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