Фото: Как выглядели российские знаменитости в 18 лет?

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Ирина Дряхлова
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Фотографии Ивана Урганта, Ларисы Гузеевой и Леры Кудрявцевой и других звезд до того, как они стали популярными.

Фото: Как выглядели российские знаменитости в 18 лет?

Фото: Instagram @urgantcom

В юности многие звезды отечественного шоу-бизнеса выглядели не так «звездно», как сейчас. Восемнадцать лет — переходный период в жизни, когда заканчиваешь школу, становишься студентом и только делаешь первые шаги в карьере. Посмотрите, какими были знаменитости России в «нежном возрасте».

Лера Кудрявцева

Телеведущая Лера Кудрявцева в 18 лет.

Фото: 5-tv.ru, Instagram @leratv

Сейчас телеведущей 49 лет, но глядя на ее фото в юном возрасте, трудно сказать, что Кудрявцева что-то поменяла в своей внешности. В 18 лет Лера училась в родном Усть-Каменогорске на факультете театральной режиссуры, но потом уехала в Москву и окончила факультет эстрады в ГИТИСе.

Сергей Лазарев

Певец Сергей Лазарев в 18 лет.

Фото: 5-tv.ru, Instagram @lazarevsergey

Певец Сергей Лазарев тоже не остался в стороне и опубликовал фотографию из своих студенческих лет во МХАТе. До того как стать участником группы Smash! , Сергей учился на актера. Фото было сделано в 2000-м году, когда артисту было 18 лет.

Ксения Собчак

Фото: 5-tv.ru, Instagram @xenia_sobchak

Ведущая Ксения Собчак начала покорять российский шоу-бизнес в 18 лет. Фото было сделано во время ее первого публичного мероприятия, на котором она работала в паре с Дмитрием Нагиевым. Собчак рассказала, что на ней была надета дубленка Gucci с распродажи, купленная за 800 евро.

Иван Ургант

Фото: 5-tv.ru, Instagram @urgantcom

В 18 лет Иван Ургант был известен только как внук актрисы Нины Ургант. В то время будущий популярный телеведущий учился в Санкт-Петербургской академии театрального искусства и подрабатывал официантом и барменом в заведениях Северной столицы.

Лариса Гузеева

Фото: 5-tv.ru, Instagram @_larisa_guzeeva_

На данном фото Гузеева — 18-летняя студентка Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. Лариса Андреева рассказала, что сама выстригла себе челку, а ее подписчики отметили, что артистка прекрасна в любом возрасте.

Филипп Киркоров

Фото: 5-tv.ru, YouTube.com

В 18 лет Филипп Киркоров с отцом выступал на советском телевидении. В 1985-м будущий король российского шоу-бизнеса учился в Государственном музыкальном училище имени Гнесиных. Кстати, он окончил его с красным дипломом.

Валерия

Фото: 5-tv.ru, YouTube.com

В 1988-м будущая певица Валерия была студенткой из Саратова Аллой Перфиловой. В 18 лет она выступила на развлекательной телепрограмме «Шире круг». А в 1991-м Алла выбрала творческий псевдоним Валерия и сделала первые шаги для покорения российского шоу-бизнеса.

Ранее 5-tv.ru показывал редкие фотографии знаменитостей в детстве.

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