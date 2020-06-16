🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июня, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 16 июня, убывающая Луна находится в знаке импульсивного Овна и сулит успехи в давно начатых делах. Многим стоит отпустить свои страхи и довериться течению жизни.

♈ Овен

Вы были сильны, когда столкнулись с жизненными трудностями. Теперь пришло время праздновать победу, Овны! Вы заслужили успех, который вам открывается сегодня. Продолжайте проявлять смелость в принятии непростых решений, и вам откроются новые горизонты.

Космический совет: продолжайте проявлять смелость.

♉ Телец

Вы двигаетесь в нужном направлении, но порой вам не помешает, чтобы вам об этом напомнили. Заручитесь поддержкой друзей, и ваши успехи не будут стоять на месте. Помните о том, как много вы уже сделали, не меняйте вектора движения. Вскоре все ваши старания будут вознаграждены еще больше.

Космический совет: заручитесь поддержкой друзей.

♊ Близнецы

Одно дело говорить о милосердии и сострадании, совсем другое — применять эти постулаты на практике. Задайтесь вопросом: а вы сами следуете своим идеалам? Если нет, самое время начать. Помните, что своим примером вы можете вдохновить других.

Космический совет: время начать следовать своим идеалам.

♋ Рак

У вас опускаются руки, когда вы видите, как миром начинает править хаос. Вспомните о том, что вы — частичка Вселенной. Иногда полезно отдаться потоку и посмотреть, куда он вас вынесет. Вместо того чтобы пытаться управлять планом, позвольте вещам идти своим чередом.

Космический совет: все происходит в божественном порядке.