Как быстро избавиться от похмелья — самый действенный способ

|
Карина Бернтгольц
9 644

Кандидат биологических наук нашел возможность быстро прийти в себя после «пьяной» ночи.

Как быстро избавиться от похмелья — самый действенный способ

Фото: ТАСС / Бобылев Сергей

Фитотерапевт, кандидат биологических наук Михаил Лущик рассказал, как избавиться от симптомов похмелья на утро после бурной ночи. По его словам, действенный эффект на организм оказывает айран. Этот кисломолочный продукт повышает кислотность желудочного сока и помогает перевариваться пище.

«Все, что не переварилось, переваривается дополнительно. Сами его белки являются легко усваиваемым питательным субстратом. В этом плане польза абсолютная», — отметил эксперт в интервью радио Sputnik.

Кроме того, несомненным преимуществом айрана является наличие в избыточном количестве в нем водорода, который восстанавливает микрофлору организма.

«Это не говорит о том, что можно напиться и из любой ситуации выручиться айраном, но облегчение он, безусловно, дает», — подытожил специалист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ГИБДД изобрела новый метод проверки водителей на трезвость.

-6° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
75.36
0.75 89.77
1.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:00
А ты сдал бы ЕГЭ? Тест по географии
8:56
В Госдуме решили писать законы более простым и понятным языком
8:48
Замена Бузовой? Что известно о потенциальной пассии Давида Манукяна
8:40
Камера сняла драку, закончившуюся гибелью чемпиона ММА Хадзиева
8:40
Какие знаки зодиака не в силах устоять перед соблазнителями
8:32
Снегопады с сильным ветром обрушатся на десятки российских регионов

Сейчас читают

Как по руке определить жадного мужчину — мастер-класс от хироманта
Жгучий грузин и цыган: ремейк Марцинкевича дал второе дыхание песне Павлиашвили
Старая дружба и родственные связи: коррупционная схема губернатора Белозерцева
Катастрофическая ошибка: Шеф-повар рассказал, как хозяйки портят борщ

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Почему президентство Байдена вызывает подозрения в США
Почему НАТО боится подлодку «Ростов-на-Дону»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака